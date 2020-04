Vias de São Paulo são bloqueadas para ação contra o coronavírus

Desde segunda a Prefeitura de São Paulo iniciou uma ação educativa de prevenção à covid-19. A operação conjunta das secretarias municipais da Saúde (SMS), Mobilidade e Transportes (SMT) e Segurança Urbana (SMSU), com participação da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), Guarda Civil Metropolitana (GCM) e do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), da Polícia Militar bloqueou faixas em avenidas das Zonas norte e sul da Capital.

Os bloqueios possibilitarão as abordagens de profissionais de saúde e a distribuição de material informativo aos motoristas. O objetivo é reforçar o alerta para população sobre a necessidade de isolamento social por conta da pandemia causada pelo coronavírus.

Os bloqueios parciais começaram na segunda-feira, 27/4, na Av. Radial Leste, logo após a Av. Aricanduva. No dia seguinte, 28, começaram a partir das 7h30 na Av. Teotônio Vilela, 8699, na zona sul, e na Av. Inajar de Souza, 2825, na zona norte. As duas vias têm grande fluxo de veículos e cruzam distritos com mais de 40 mortes suspeitas de COVID-19. A medida tem caráter preventivo e é uma forma de conscientizar a população sobre os riscos da doença.