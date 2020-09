Vereadores vão discutir volta às aulas na rede particular em audiência virtual. Participe!

Foi aprovada nesta quarta-feira (9/9), em reunião ordinária semipresencial da Comissão de Administração Pública, a realização de Audiência Pública para discutir os protocolos necessários para a reabertura das escolas de rede de ensino privado na capital paulista.

Para a audiência, marcada para a próxima segunda-feira (14/9) às 9h30, serão convidados os secretários municipais Edson Aparecido, da Saúde, e Bruno Caetano, da Educação, além de representantes de escolas particulares, pais de alunos e demais interessados.

A realização do debate atende requerimento de autoria do presidente da Comissão, vereador Zé Turin (REPUBLICANOS), aprovado nesta quarta-feira. “O setor privado, hoje, não tem condições de pagar o seu aluguel, já demitiu alguns professores e educadores. Se essas escolas privadas continuarem assim, nós teremos um colapso no ano que vem. A tendência é de fechar muito mais unidades”, justificou Turin.

O debate poderá ser acompanhado pelo site da Câmara Municipal de Vereadores – saopaulo.sp.leg.br – ou pelo canal no Youtube.