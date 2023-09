Vereadores debatem enchentes em Moema

Na última quarta-feira (27/9), a Câmara Municipal de São Paulo sediou um encontro para discutir diferentes formas de prevenção e de resolução de problemas com o sistema de drenagem da água da chuva no bairro de Moema e na capital como um todo. O debate foi proposto pelo vereador Eliseu Gabriel (PSB).

O evento reuniu especialistas, representantes da Prefeitura de São Paulo, e a sociedade civil. Em março deste ano, uma idosa morreu, após o carro que dirigia ser arrastado por uma enxurrada na rua Gaivota, em Moema, na zona sul. “Isso de Moema é um exemplo para a cidade toda. Porque a cidade toda está virando um cimento com esse Plano Diretor Estratégico que adensa a cidade e depois dessa revisão que piorou, sem nenhum controle desse adensamento, sem análise da capacidade de infraestrutura dos vários locais. A gente precisa, com esse caso de Moema, pensar que tem alguma coisa errada. Tudo está errado. Então, a gente tem que ver isso. Agora eu apelo aos colegas vereadores para que na revisão do zoneamento a gente possa melhorar a situação da cidade”, afirmou o parlamentar.

A SIURB (Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras) foi representada pelo engenheiro Pedro Algodoal. Ele destacou que a pasta já tinha apresentado uma solução, mas houve um questionamento com relação à área em que seria implantado um reservatório principal, na esquina das ruas Gaivota e Ibijaú. “Houve uma demanda da Prefeitura para a gente reavaliar soluções e procurar uma solução alternativa. Essa reavaliação ainda não está completa, mas hoje eu apresentei algumas alternativas que a gente vai avaliar e quantificar para realmente verificar e obter o aval para incluir esse tipo de iniciativa no nosso plano de obras”, comentou.

“A gente tem visto muitas alternativas sendo implementadas, testadas, executadas, que podem, além de beneficiar uma solução, uma alternativa a essas questões das inundações, dos alagamentos, e que também trazem outros benefícios de ampliação de cobertura vegetal, de uma qualidade urbanística. Então, é um pouco nesse sentido que a gente vem trabalhando”, salientou a diretora da Divisão de Estudos Ambientais e Planejamento Territorial da Coordenação de Planejamento Ambiental da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, Ligia Pinheiro.

HELOISE HAMADA E GABRIELLA CAPUANO da Câmara Municipal