Vereadores debatem cultura para idosos

Representantes do Executivo, SPTrans (São Paulo Transporte S/A), membros de entidades sociais e da sociedade civil participaram da reunião da Comissão Extraordinária do Idoso e de Assistência Social, que debateu sobre o acesso da terceira idade às atividades culturais, inclusive as voltadas exclusivamente a este público, na capital paulista.

A ideia de se fazer uma reunião para debater o tema partiu do presidente da Comissão do Idoso, vereador Eli Corrêa (UNIÃO), diante da demanda identificada pelo próprio parlamentar, envolvendo o pouco acesso da população idosa as atividades culturais, sejam elas eventos promovidos pela sociedade civil ou aqueles de responsabilidade da Prefeitura. Este acesso, segundo Corrêa, é bastante prejudicado, principalmente por causa do transporte público, que muitas vezes é utilizado pelo idoso para chegar ao evento cultural ou esportivo de sua escolha.

“Percebemos que, apesar de termos conquistado a gratuidade no transporte público coletivo e da grande maioria dos eventos promovidos pela Prefeitura serem gratuitos, a dificuldade no acesso a essas atividades culturais persiste. O problema é que muitos idosos não se dirigem a esses locais de maneira individual, preferem fazer isso em grupo e é justamente essa a dificuldade”, afirmou o parlamentar.

Convidado a participar da reunião, o aposentado Olavo de Almeida também reforçou a questão do transporte público coletivo como um dos fatores que, muitas vezes, atrapalha o acesso da população idosa as atividades culturais e esportivas. Ele mencionou, por exemplo, a dificuldade de participação da terceira idade nos eventos do JOMI (Jogos da Melhor Idade). “No período de Carnaval a gente vê ônibus especiais que levam as pessoas até o sambódromo do Anhembi. Porque a população idosa não se utiliza também desse transporte especial em épocas específicas quando ocorrem eventos voltados para nós como o JOMI, por exemplo?”, questionou Olavo.

O diretor de operações da SPTrans, Wagner Chagas, explicou que, no caso do ônibus do Carnaval, os veículos são financiados pela Liga das Escolas de Samba e não pela SPTrans. “É bom lembrar que a SPTrans não possui nenhum ônibus. Somos apenas uma empresa que gerência o transporte público aqui da cidade de São Paulo. Porém nada impede de verificarmos a possibilidade dos idosos, quando necessitarem se deslocar para algum evento em especial, viabilizarmos este serviço”, respondeu Chagas.

Também presente na reunião, a representante da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Dineia Cardoso, aproveitou para divulgar um projeto piloto que a pasta, junto com especialistas da USP (Universidade de São Paulo), vem desenvolvendo em 20 pontos da capital baseado na experiência da cidade de Sendai, localizada no noroeste do Japão. “O método Yura Ritmo envolve atividade física, rítmica e musical, porque esses três pilares ajudam o idoso a ter um envelhecimento com mais qualidade de vida e principalmente na parte cognitiva.

Por enquanto, o projeto conta com apenas cerca de 300 idosos participando, mas, dependendo dos resultados do mesmo, a ideia é ampliá-lo ainda mais”, explicou Dineia.

Para Nadir Almeida, representante do Conselho Municipal do Idoso, o grande problema na questão do acesso da terceira idade às atividades culturais e esportivas realizadas na cidade, estão relacionadas também a falta de comunicação. “Há diversos serviços, atividades e projetos, mas a pessoa idosa não tem ciência disso, o que eu considero uma grave falha do Poder Público em divulgar esses eventos. O desconhecimento às vezes é total”, ressaltou Nadir.

Os problemas envolvendo o pouco acesso da terceira idade as atividades culturais e esportivas ocorridas no município, motivou, inclusive, a elaboração do PL (Projeto de Lei) 252/2023, de autoria do vereador Eli Corrêa, que trata do Programa Municipal De Cultura Para A Pessoa Idosa, chamado de PCPI.

“O objetivo desse projeto é fazer com que haja uma integração total das secretarias municipais para que o idoso saiba o que está acontecendo na cidade, onde e quando está acontecendo. Porque muitas vezes o idoso perde a chance de participar dessas atividades. Por isso que defendemos que todo o serviço público voltado parta o idoso seja integrado. Idoso não deve ser pauta apenas da Secretaria de Saúde, mas de todas as outras também”, afirmou Corrêa.

A reunião desta terça-feira, que pode ser conferida na íntegra acessando o vídeo abaixo, foi presidida pelo vereador Eli Corrêa (UNIÃO) e contou com a presença dos vereadores Manoel Del Rio (PT), Gilson Barreto (PSDB), Celso Giannazi (PSOL) e Milton Ferreira (PODE).