Verão pede doces refrescantes

Depois de muitos dias frios, o calor parece ter finalmente chegado à capital paulista. É tempo, então, de curtir um sorvete ou doce gelado?

Cookies

O Mr. Cheney, rede de cookies tipicamente americanos, uniu-se a marca americana Reese’s, do grupo Hershey, em uma ação especial. A cookie store desenvolveu dois produtos exclusivos para o cardápio “Momento Cheer”, que já está disponível em todas as lojas da rede.

O Cookie Reese’s é o Cookie Double Chocolate, macio por dentro e crocante por fora, com a deliciosa cobertura de Peanut Butter Creamy Reese’s (creme de amendoim da marca), e por cima um Reese’s Cup, o famoso cup coberto com chocolate ao leite e recheado com Peanut Butter.

O Monster Cookie Shake Reese’s une o inconfundível chocolate com o Peanut Butter Reese’s ao Cookie Shake Mr. Cheney. Feito com sorvete de creme, Peanut Butter Creamy Reese’s, Cookie Double Chocolate, creme de avelã, decorado com Mini Cookie Double Chocolate, um Reese’s Cup, cobertura de chocolate ao leite e farofa de cookie.

A Mr Cheney´s tem lojas nos principais shopping centers da cidade, incluindo Metrô Santa Cruz, Ibirapuera, Pátio Paulista e Plaza Sul.

Já a American Cookies acaba de lançar a campanha “De boa no verão”, com um cardápio especial com novidades geladinhas. As novidades já estão disponíveis nas três unidades de São Paulo (Brooklin Novo, Shopping Ibirapuera e Itaim Bibi, recém-inaugurada) e também por delivery (American Cookies Verão).

Entre os lançamentos de produtos refrescantes combinados com os seus famosos cookies americanos, em versões tradicionais ou recheadas, está o American Shake de Red Velvet e Leite Ninho (R$ 20,00 – 400ml), o Sandwich Recheiudo (R$ 26,90) – com dois cookies clássicos de chocolate + nutella + sorvete de creme –, o Slay (R$ 14,90 -180ml) – duas bolas de sorvete de creme ou flor di latte + pedaços de cookie clássico ao leite + calda de preferência – e Fancy (R$ 14,90 – 180ml) – duas bolas de sorvete + pedaços de cookie brownie + chantilly + farofinha de cookie brownie. Já para quem prefere as versões de bebidas para refrescar o paladar nessa época do ano, a aposta da marca está no Bubble Soda de Limão Siciliano (16,50 – 400ml), o Bubble Refrescante de Maracujá (17,50 – 400ml) – com base de chá mate + xarope de maracujá –, Americano Gelado (R$ 9,90 – 400ml) – café expresso com gelo –, Frappé de Café com Caramelo (R$ 26,90 – 400ml) – café expresso +sorvete de creme ou flor di latte batido + calda de caramelo + chantilly + cacau em pó – e Mocha Gelado de Chocolate (R$ 12,90 – 400ml) – café expresso + calda de chocolate + leite + gelo.

Rochinha no Ibirapuera

A Sorvetes Rochinha é a nova fornecedora de sorvetes do Parque do Ibirapuera. A marca tradicional paulista inicia em janeiro sua operação com carrinhos de picolés e uma food kombi com os sabores mais tradicionais da marca. Inicialmente, por ser um projeto de verão, as vendas no local serão por três meses.

Ao todo, serão 15 carrinhos em operação em diversos pontos do parque. A Vibe Kombi – um veículo equipado com uma sorveteria – ficará em um local estratégico – entre os portões dois e quatro.

Estarão disponíveis aos frequentadores mais de 18 sabores de picolés, entre eles os mais tradicionais da marca como coco branco, milho verde, tangerina, açaí com guaraná e abacate, além dos lançamentos Kiwi Zero, Silk® Cacau com Avelã e Abacaxi com coco – esses últimos opções veganas. Além disso, os BITS – bombons de sorvete nos sabores Açaí com cobertura de chocolate branco e Dark 70% Cacau.

Na Vibe Kombi Rochinha, estão disponíveis mais de 12 sabores de sorvetes de massa, entre eles os tradicionais Coco Branco, Chocolate Zero Adição de Açúcares, Abacate, Milho Verde, Amarena e Leitinho Trufado, e os lançamentos remetem aos encontros de família, em tom de nostalgia para relembrar os bons encontros que ficaram impedidos na pandemia, como Torta de Limão. Além disso, opções de milk shakes de 300ml e 500 ml, que podem ser feitos com qualquer sabor disponível.