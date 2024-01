Verão no Sesc Vila Mariana: até 18 de fevereiro

Do dia 6 de janeiro a 18 de fevereiro, o Sesc Vila Mariana recebe a 29° edição do Sesc Verão. Um dos mais tradicionais projetos do Sesc São Paulo para o incentivo à prática regular de atividades físicas e a um estilo de vida mais ativo, o Sesc Verão chega em 2024 trazendo como tema “Se joga no esporte. O público de todas as faixas etárias terá à disposição uma programação gratuita e diversificada em todas as unidades do Sesc, inclusive na Vila Mariana

Para este ano, o projeto tem como inspiração dois importantes pilares para nortear as mais de 1 mil atividades que compõem a programação: os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 e a Pedagogia do Esporte – metodologia aplicada nos programas esportivos do Sesc SP, que utiliza o jogo como ferramenta de ensino.

No dia 6 de janeiro, a programação do Sesc Verão 2024, inicia no Sesc Vila Mariana com a apresentação do conjunto da Seleção Brasileira e vivência com as atletas, que conquistaram a medalha de ouro, um feito inédito na etapa de “Cluj-Napoca”, na Romênia. Pela primeira vez na história, o Brasil conquistou mais de uma medalha na modalidade: ouro na prova mista, prata nos cinco arcos, bronze no individual geral, além do bronze individual de Barbara Domingos na fita.

O Taekwondo, arte marcial de origem coreana, tornou-se uma disciplina olímpica em 2000, enriquecendo o cenário esportivo mundial. No Sesc Verão, oferecemos um curso para crianças de 6 a 10 anos, e para jovens de 10 a 13 anos, proporcionando a oportunidade de aprender a história e os valores dessa prática milenar. O Taekwondo promove o respeito, disciplina e autocontrole, além de desenvolver habilidades físicas e mentais. Uma experiência enriquecedora aguarda os participantes, conectando-os à tradição e à excelência atlética deste esporte.

A vivência de trampolim é uma emocionante experiência projetada para iniciantes e iniciados a partir dos 12 anos, sem limite de idade, a oficina oferece uma oportunidade única para pessoas de todas as habilidades aprimorarem suas técnicas, desenvolverem suas habilidades físicas e experimentarem a diversão mais esportiva do circo. Com ênfase na segurança e na inclusão de diferentes níveis de habilidade, os participantes desfrutam de uma prática que estimula o corpo e a criatividade sendo uma ferramenta potencial para o desenvolvimento pessoal.

Programação completa no portal do Sesc Vila Mariana https://www.sescsp.org.br/vilamariana