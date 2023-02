Veja o cometa verde no Planetário

O Planetário Ibirapuera, localizado na zona sul de São Paulo, vai realizar um evento de observação noturna gratuita do Cometa Verde, que terá uma aproximação máxima da Terra – algo em torno de 42 milhões de quilômetros de distância – nesta sexta-feira (10), das 19h às 21h.

Administrado pela Urbia, o Planetário Ibirapuera vai posicionar telescópios na Rosa dos Ventos do Parque Ibirapuera, próximo ao lago e à Escola Municipal de Astrofísica (EMA), para que os visitantes apreciem o cometa. A atividade é aberta ao público em geral, mas crianças devem estar acompanhadas por responsáveis. A observação será feita por ordem de chegada.

Este será um evento singular para se conectar com a natureza, em uma oportunidade de contemplar o cometa verde, descoberto por astrônomos em 2022, e que tem período orbital de 50 mil anos. Astrônomos do Planetário Ibirapuera ficarão a postos para tirar possíveis dúvidas dos visitantes acerca do fenômeno. Vale ressaltar que caso as condições meteorológicas estiverem desfavoráveis no dia, a observação será cancelada e informada nas redes sociais do Planetário.

Serviço: Cometa Verde no Planetário Ibirapuera. Local: Rosa dos Ventos do Parque Ibirapuera, ao lado do Planetário Ibirapuera. Quando: sexta-feira (10) Horário: das 19h às 21h. Endereço: Avenida Pedro Álvares Cabral, s/n – Vila Mariana, São Paulo/SP — Próximo ao Portão 10.. Observação gratuita e aberta ao público, por ordem de chegada.

Sobre o Planetário

O Planetário Ibirapuera, inaugurado em 1957, é o primeiro do Brasil. O prédio, em conjunto com a Escola de Astrofísica, é considerado um importante patrimônio histórico, científico e cultural, sendo tombado pelo Conselho Municipal de Tombamento e Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (CONPRESP) e pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado (CONDEPHAAT). A Instituição, denominada oficialmente Planetário e Escola Municipal de Astrofísica Aristóteles Orsini, é um importante polo de difusão científica no país.