Van que leva do terminal Jabaquara ao Zoo volta a operar

Com a a reabertura do Parque Zoológico, autorizada pelo Governo do Estado de São Paulo, o serviço Orca Zoo da EMTU voltou à operação essa semana. A linha faz o trajeto do Terminal Metropolitano Jabaquara ao Zoo em sete minutos e circula todos os dias, das 10h às 17h. São três micro-ônibus com pintura temática e capacidade para levar 20 pessoas sentadas por viagem.

Para adquirir as passagens e o ingresso ao Parque, os visitantes devem se dirigir à bilheteria instalada na Plataforma A do Terminal Jabaquara. A entrada no zoológico e o transporte até lá para crianças com até três anos e pessoas com deficiência são gratuitos. Já o pagamento para as demais pessoas pode ser realizado em dinheiro, cartão de crédito ou débito.

A operação obedece às definições do protocolo de segurança para o funcionamento do serviço, como viagens somente com passageiros de máscaras, demarcação no piso para o distanciamento adequado na fila de compra de bilhetes e embarque no carro.

É possível também comprar na bilheteria do Terminal Jabaquara o “pacote” que inclui a passagem de ida e volta pela Ponte Orca Zoo, mais o ingresso para o parque e outras atrações da Fundação, como o Zoo Safári. Informações acesse http://www.zoologico.com.br/visitas-e-ingressos/ingressos/zoologico.

O Zoológico está reaberto das 9h às 17h e o Zoo Safári – das 10h às 17h. A bilheteria dos dois parques fecham às 16h.

O Estacionamento para veículos de passeio fica em frente à Bilheteria Principal do Zoo: fica na Avenida Miguel Stéfano, 4241, na Água Funda, zona sul. Fone: (11) 5073-0811.