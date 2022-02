Valentine’s Day: em 14/02, celebre o amor

Se no Brasil, o dia dos Namorados é comemorado em 12 de junho, na Europa e nos Estados Unidos é em 14 de fevereiro que os casais celebram o amor. O Valentine’s Day, entretanto, em vários países é tido não só como o dia de festejar o amor romântico, mas também o amor familiar, entre amigos… O fato é que, aos poucos, brasileiros passaram a querer também demonstrar o afeto e romantismo em 14 de fevereiro.

A GattoFiga Pizza Bar, conhecida justamente pela decoração e clima intimista, decoração por flores e velas nas mesas, som ambiente suave e inspirador, vai marcar a data com um evento especial.

A casa, que normalmente não abre às segundas, vai oferecer pacotes especiais para que clientes possam surpreender a pessoa amada.

A atração da noite será a banda de jazz Brazil Bop, grupo instrumental da capital especializada nesse estilo musical que já é marca da casa, com influências de John Coltrane, Ella Fitzgerald, Duke Ellington e outros.

“O dia 12 de junho já está marcado no calendário do paulistano. Mas, acreditamos que essa é uma oportunidade diferente, de surpreender alguém com uma demonstração de amor criando uma ocasião especial, repleta de motivos para não se esquecer jamais”, diz Cida Montagner, proprietária e principal idealizadora da decoração romântica da GattoFiga.

“Vale destacar que a casa garante esse clima em qualquer data, mas o som ao vivo e os pacotes especialmente criados para o Valentine’s Day terão um sabor especial”, complementa Edson Leite, que comanda a casa ao lado da esposa Cida.

Pacotes

Para a noite única, há duas possibilidades de pacotes. O Pacote Especial inclui 2 taças de espumante, 1 entrada, 2 pizzas napolitanas, 2 sobremesas, 2 cafés. O couvert artístico também está incluído no valor. Já o Pacote Persa inclui 2 taças de espumante, 1 entrada, 1 pizza napolitana, 1 sobremesa e o couvert artístico. Bebidas e taxa de serviço são cobradas à parte. Para curtir a noite, há drinks, cervejas, vinhos (roses, tintos, brancos e espumantes) e bebidas não alcoólicas.

O cardápio é ideal para encontros românticos, é preciso ressaltar. As pizzas seguem inspiração napolitana e têm massa fermentada naturalmente, por 72 horas. As coberturas são feitas com molho italiano San Marzano e ingredientes frescos e de qualidade, além de queijos como o Fior de Latte, Scraciatella, Burrata…

O forno elétrico Izzo, também italiano, cria uma textura única especialmente nas bordas das finíssimas pizzas.

Os casais também vão se apaixonar pelas caprichadíssimas entradas da casa. P Mini Calzonne 3 Formaggi, por exemplo, vem recheado com Fior di latte, parmesão, gorgonzola dolce, molho de tomate e orégano.

A Clementine é feita de massa de crostini com mascarpone, linguiça blumenau, cebola roxa, azeitona preta e cebolinha

Para conhecer o rol de entradas, pizzas, sobremesas que fazem parte do cardápio, basta acessar o site gattofiga.com. Nas redes sociais – @gattofigapizzabar – é possível conferir detalhes da decoração primorosa da GattoFiga, que ocupa um sobradinho charmoso em Mirandópolis, o bairro das flores.

Fica na Rua Luís Gois, 1.625. Telefone/WhatsApp (11) 5587-1360