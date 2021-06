Vai se vacinar? Saiba como evitar filas

Abriu, nessa quinta, 16, a vacinação para pessoas de 56 e 57 anos, mas a maioria dos postos de saúde da região está com filas médias ou grandes.

Mas, em outros não há fila alguma – é o caso dos postos de saúde AMA Vila Clara, Vila Campestre e Americanópolis.

A situação, entretanto, sempre pode ser modificada. Para tentar evitar a filas, as pessoas em busca da vacina agora podem acompanhar em tempo real qual o melhor momento para se deslocarem até os postos de vacinação da SMS para facilitar o processo de imunização, por meio do portal De Olho na Fila.

No portal, o munícipe pode monitorar a quantidade de pessoas em cada posto de vacinação e, assim, escolher o melhor horário para se imunizar. O site pode ser acessado clicando aqui.

Neste grupo, de 56 e 57 anos, cerca de 275 mil são esperadas para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Na quinta, 17, será a vez das pessoas com 54 e 55 anos, na sexta, 18, as que têm entre 52 e 53 anos e no sábado, 19, 50 e 51 anos. Na segunda e na terça, dias 21 e 22, qualquer pessoa da 50 anos ou mais que ainda não tenha se vacinado.

Vale lembrar que, quem for tomar a primeira dose da vacina, deve apresentar um comprovante de residência do município de São Paulo.

Onde se vacinar

Assim como os demais grupos contemplados na imunização, este público poderá ser imunizado nas 468 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), AMA/UBS Integradas, nos dez mega postos, farmácias e drives implantados na cidade. Quem precisar tomar a segunda dose deve procurar uma das UBSs da cidade.

A SMS recomenda que a ida aos locais de vacinação aconteça de maneira gradual, evitando aglomerações nos postos, e com o pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br) preenchido, para agilizar o tempo de atendimento. Basta inserir dados como nome completo, CPF, endereço completo, telefone e data de nascimento para concluir o cadastro.

A Secretaria informa que, desde início da campanha de vacinação até esta terça-feira (15), o município aplicou 5.720.230 doses. São 4.042.412 (D1) e 1.677.818 (D2).

Serviço:

– 468 Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Funcionamento: de segunda a sexta-feira

Horário: das 7h às 19h

Veja aqui a lista com os endereços das unidades básicas de saúde (UBS)

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/2021_03_19_Relacao_UBS_para_Vacinacao_Covid.pdf

– AMA/UBS Integradas

Funcionamento: 7h às 19h, inclusive aos sábados e feriados.

Veja aqui a lista com os endereços das AMA/UBS Integradas.

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/index.php?p=308509

– Centros de Saúde – CS

1. CS Escola Barra Funda – Alexandre Vranjac – Av. Dr. Abrãao Ribeiro, 283 – Bom Retiro

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

2. CS Escola Geraldo de Paula Souza – Av. Dr. Arnaldo, 925 – Sumaré

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

3. CS Escola Samuel Barnsley Pessoa – Av. Vital Brasil, 1.490 – Butantã

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

– 17 SAEs – Serviços de Atenção Especializada

Funcionamento: de segunda a sexta-feira

Veja aqui a lista com os endereços dos Serviços de Atenção Especializada

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/SAE%20_vacinacao_COVID19.pdf

POSTOS VOLANTES E DRIVE-THRU

-Postos Volantes/Farmácias/ Drive-Thru em UBS

Horário: 8h às 17h

Veja aqui a lista com os endereços dos postos volantes

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/postos_volantes_28_05_2021.pdf

– 11 Mega Postos

Funcionamento: de segunda a sexta-feira

Horário: das 8h às 17h

1) SHOPPING ARICANDUVA

Avenida Aricanduva, 5.555, Estacionamento Auto Shopping Acesso pelo Portão P4, Aricanduva – CEP: 03930-110

2) FACULDADE SANTA MARCELINA

Rua Cachoeira Utupanema, 40, Itaquera

3) UNISA SANTO AMARO

Rua Isabel Schmidt, 349, Santo Amaro

4) CENTRO EMPRESARIAL DE SÃO PAULO

Av. Maria Coelho Aguiar, 215, acesso pelo Terminal João Dias ou Metrô Giovanni Gronchi, Jardim São Luís

5) JARDIM ÂNGELA

Estrada do M’Boi Mirim, 5.203 – Edifício Garagem (Ao lado do terminal Jardim Ângela)

6) CLUBE HEBRAICA

Rua Ibiapinópolis, 781, Pinheiros

7) ALLIANZ PARQUE

Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca

8) CLUB ATHLETICO PAULISTANO

Rua Honduras, 1.400, Jardim América

9) GALERIA PRESTES MAIA

Praça do Patriarca, 2 – Sé

10) SHOPPING IBIRAPUERA

Avenida Moaci – S/N altura do n°157

11) SESI AE CARVALHO

Rua Deodato Saraiva da Silva, 110, Arthur Alvim

-20 Drive-thrus

Horário: das 8h às 17h

1) ARENA CORINTHIANS

Av. Miguel Ignácio, 2.492 Curi, Portão E4, Itaquera

2) IGREJA BOAS NOVAS

Rua Marechal Mallet, 535, Vila Prudente

3) AUTÓDROMO DE INTERLAGOS

Rua Jacinto Júlio, altura do nº 589, Portão 9, entrada KRF, Interlagos

4) MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

Rua Tagipuru, 500 (referência Portão 2), Barra Funda

5) CLUBE PAINEIRAS MORUMBI

Av. Dr. Alberto Penteado, 605

6) PARQUE VILLA-LOBOS

Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1.025, Portão 3, Alto de Pinheiros

7) CLUBE ATLÉTICO MONTE LÍBANO

Rua do Gama, 261, Jardim Luzitania

* Funciona também como Mega Posto para atendimento de pedestres

9) CENTRO DE EXPOSIÇÕES DO ANHEMBI

Rua Olavo Fontoura, portão 38, Santana

11) SHOPPING ANÁLIA FRANCO

Av. Reg. Feijó, 1.739, Tatuapé

12) HOSPITAL DOM ALVARENGA

Av. Nazaré, 1.361, Ipiranga

13) SHOPPING INTERLAGOS

Av. Interlagos, 2.255, Estacionamento Subsolo, portão5, Interlagos

14) SUBPREFEITURA DE M’BOI MIRIM

Avenida Guarapiranga, 1.695, Parque Alves de Lima

15) SUBPREFEITURA DE ITAIM PAULISTA

Avenida Marechal Tito, 3.012, Itaim Paulista

16) SHOPPING CAMPO LIMPO

Estrada do Campo Limpo, 459, Vila Prel

17) NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S. A

Av. Professor Vicente Rao, 90, Santo Amaro

18) MEGA VILA MARIA

Rua Gastão Madeira, 226, Vila Maria Alta

19) SHOPPING RAPOSO TAVARES

Rodovia Raposo Tavares, km 14,5

20) SHOPPING JARDIM SUL

Rua Nelson Gama de Oliveira, s/n, em frente ao nº 439 – Vila Andrade

Informações também podem ser obtidas acessando o link Vacina Sampa: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/coronavirus/index.php?p=307599