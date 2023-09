Vai ao The Town? Confira dicas de trânsito

ACompanhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito nas imediações do Autódromo de Interlagos, nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, sempre das 5h às 3h do dia seguinte, para a realização do festival The Town, com apoio da Prefeitura de São Paulo.

O Autódromo Municipal José Carlos Pace (Interlagos) localiza-se na Avenida Senador Teotônio Vilela, 261. As principais vias de acesso são: avenidas Interlagos, Atlântica, das Nações Unidas, do Rio Bonito, do Jangadeiro, Sen. Teotônio Vilela, Miguel Yunes, Jair Ribeiro da Silva, Rubens Montanaro e Jacinto Júlio, além das pontes Jurubatuba, Vitorino Goulart da Silva e do Socorro.

Operação de Trânsito

A Engenharia de Tráfego da CET vai monitorar o trânsito nas imediações do autódromo para manter as condições de segurança e fluidez para pedestres e motoristas que se dirigem ao evento, bem como ao público de passagem.

Vias Monitoradas

Avenida Interlagos, Avenida Senador Teotônio Vilela, Rua Jaquirana, Rua do Autódromo, Praça Enzo Ferrari, Avenida do Jangadeiro, Avenida Jacinto Júlio, Rua Manuel de Teffé, Rua Plínio Schmidt, Avenida Feliciano Correia, Avenida Miguel Yunes, Avenida Jair Ribeiro da Silva, Avenida do Rio Bonito, Avenida Antônio Barbosa da Silva Sandoval, Avenida Atlântica, imediações das estações Autódromo e Jurubatuba, Ponte Jurubatuba e Ponte Vitorino Goulart.

Interdições

O acesso de moradores será permitido nas vias interditadas, bastando identificar-se ao agente de trânsito nos pontos de bloqueio.

– Avenida do Autódromo, entre as avenidas Interlagos e Senador Teotônio Vilela;

– Rua Jaquirana, entre as avenidas Interlagos e Senador Teotônio Vilela;

– Avenida Senador Teotônio Vilela (sentido Centro), entre a Rua Padre José Garzotti e a Avenida Interlagos;

– Praça Enzo Ferrari;

– Avenida Interlagos (sentido Centro), entre a Praça Batista Botelho e a Avenida Antônio Barbosa da Silva Sandoval;

– Rua Plínio Schmidt, entre a Praça Automóvel Clube Paulista e a Rua Justino Nigro;

– Avenida Feliciano Correia, entre a Avenida Jacinto Júlio e a Rua Plínio Schmidt;

– Rua Jacinto Júlio, entre as avenidas Feliciano Correia e do Jangadeiro;

– Rua Manuel de Teffé, entre a Avenida Feliciano Correia e a Rua Pedro de Santalucia;

– Rua Marilena Machado, entre as ruas Arnaldo Oliveira e Sousa e Juan Gonzales Vila;

– Ruas Parnapoã, Osvaldo Caetano Tosi, Casqueiro e Mangaratiba, entre as ruas Juan Gonzales Vila e Guaiúba (somente acesso local);

– Avenida do Rio Bonito (sentido Centro), entre as avenidas Interlagos e Antônio Barbosa da Silva Sandoval;

– Avenida José Carlos Pace, ambos os sentidos, entre a Rua José Vaz Andrade e a Avenida Interlagos;

– Vias lindeiras às avenidas José Carlos Pace, Luís Romero Sanson e Berta Waitman (somente acesso local).

Operação Entrada

Ativação dos bloqueios operacionais partir das 5h:

– Rua Jaquirana, entre as avenidas Interlagos e Senador Teotônio Vilela;

– Praça Enzo Ferrari;

– Avenida José Carlos Pace, ambos os sentidos, entre a Rua José Vaz Andrade e a Praça Enzo Ferrari / Avenida Interlagos;

– Rua Marilena Machado, entre as ruas Arnaldo Oliveira e Sousa e Juan Gonzales Vila;

– Rua Mahatma Gandhi, entre a Rua Iuri Gagarin e a Praça Moscou;

– Avenida Feliciano Correia, entre a Avenida Jacinto Júlio e a Rua Plínio Schmidt;

– Rua Plínio Schmidt, entre a Avenida Feliciano Correia e a Rua João Batista Cataldo;-Rua Jacinto Júlio, entre as avenidas Feliciano Correia e do Jangadeiro;

– Rua Manuel de Teffé, entre a Avenida Feliciano Correia e a Rua Pedro Santalúcia.

Ativação dos bloqueios operacionais partir das 10h:

– Avenida Senador Teotônio Vilela, entre as avenidas Jangadeiro e Interlagos;

– Avenida Senador Teotônio Vilela (sentido Centro), entre a Rua Padre José Garzotti e a Avenida do Jangadeiro (seletivo ônibus);

– Avenida Interlagos (sentido Centro), entre a Praça Batista Botelho e a Avenida do Jangadeiro (seletivo para acesso ao Hospital e Maternidade Interlagos);

– Ponte Vitorino Goulart da Silva, acesso à Rua Cabo PM Fernando Flávio Torre – Ramo C, acesso ao portão 1;

– Avenida Feliciano Correia (sentido Autódromo CPTM/Rua Plínio Schmidt);

– Rua Cabo PM Fernando Flávio Torre – acesso da Avenida Jair Ribeiro da Silva para a Avenida Feliciano Correia.

Ativações operacionais:

– Montagem e ativação de canalização da Avenida do Jangadeiro, pista sentido centro, entre a Rua Mangaratiba e a Avenida Senador Teotônio Vilela – acesso portão 5;

– Montagem e ativação de “faixa reversível” na Avenida Interlagos, pela pista sentido centro, entre a Rua Jaquirana e a Praça Enzo Ferrari – acesso aos portões 6, 7 e 8.

Operação Saída

Bloqueios totais a partir das 23h:

– Avenida Senador Teotônio Vilela (sentido Centro), entre a Rua Padre José Garzotti e a Avenida Interlagos;

– Avenida do Jangadeiro, pista sentido centro, entre a Rua Jacinto Júlio e a Praça Moscou;

– Avenida Interlagos, pela pista sentido centro, entre a Praça Batista Botelho e a Avenida Antônio Barbosa da Silva Sandoval;

– Avenida do Rio Bonito, pista sentido centro, entre as avenidas Interlagos e Antônio Barbosa da Silva Sandoval.

Alternativas

– Os veículos com destino à região de Parelheiros poderão seguir pela Avenida Atlântica;

– Os veículos com destino à região do Grajaú poderão seguir pelas avenidas Miguel Yunes, Jair Ribeiro da Silva, Mathias Beck e Lourenço Cabreira;

– Os veículos que circulam pela Avenida Senador Teotônio Vilela, entre a Rua Padre José Garzotti e a Avenida Interlagos, poderão seguir pela Avenida Atlântica, sentido Ponte do Socorro;

– Os veículos que circulam pelas avenidas Jacinto Júlio e Feliciano Correia, com destino às ruas Djalma Pessolato, Christian Heins e Artur Nascimento Jr., poderão seguir pelas ruas Justino Nigro e Pedro Machado de Mello.

Bolsão para Táxis

– Avenida Antônio Barbosa da Silva Sandoval, antes com a cruzamento com a Avenida do Rio Bonito.

Aplicativos e veículos particulares – Pontos de Encontro

– Avenida do Rio Bonito, após a Rua Antônio Barbosa da Silva Sandoval:

Trajeto para chegar no ponto de encontro: seguir pela Avenida Interlagos, sentido Autódromo, à direita na Rua Antônio Barbosa da Silva Sandoval e à direita na Avenida do Rio Bonito;

Trajeto para saída do ponto de encontro: seguir pela Avenida do Rio Bonito, sentido Avenida Atlântica / Ponte do Socorro.

– Avenida Rubens Montanaro de Borba antes da Avenida do Jangadeiro:

– Trajeto para chegar no ponto de encontro: seguir pela Avenida Miguel Yunes, à direita na Avenida Jair Ribeiro da Silva seguindo pela Avenida Mathias Beck / Av. Lourenço Cabreira, à direita na Praça João Beiçola da Silva e à direita Avenida Rubens Montanaro de Borba;

– Trajeto para saída do ponto de encontro: a partir da Avenida Rubens Montanaro de Borba, seguir à direita na Rua Justino Nigro, Rua Plínio Schmidt, Rua João Batista Cataldo e à esquerda na Avenida Jair Ribeiro da Silva, sentido centro.

Para informações de trânsito, ligue SP156.