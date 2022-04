Vacinação segue na cidade

Em razão do feriado da Sexta-feira Santa, haverá esquema diferenciado durante os três dias. Na sexta-feira (15) e no sábado (16), as AMAs/UBSs Integradas disponibilizarão, das 8h às 19h, vacinas contra Covid-19, gripe, sarampo e poliomielite. Poderão se vacinar contra a Covid-19 crianças de 5 a 11 anos de idade, adolescentes e adultos. Os postos aplicarão primeiras (D1), segundas (D2) e doses adicionais (DAs).

Contra o vírus influenza, causador da gripe, a vacina está disponível para idosos acima de 60 anos de idade e trabalhadores de saúde. Contra o sarampo estão elegíveis crianças de seis meses e menores de cinco anos, além dos profissionais de saúde e nascidos a partir de 1960. Para poliomielite estão aptas as crianças menores de cinco anos, sem histórico vacinal ou com esquema vacinal incompleto. Isso vale também para viajantes, imigrantes e refugiados de países endêmicos ou em surto.

No domingo de Páscoa (17), a população pode procurar a farmácia parceira (nº 995) e tenda (nº 52) da avenida Paulista e os postos montados nos parques. Os parques e a tenda da avenida Paulista aplicarão doses de vacina contra a Covid-19 e contra a gripe para as faixas etárias elegíveis. A farmácia contará somente com vacina contra a Covid-19. Todos os endereços das unidades podem ser consultados em prefeitura.sp.gov.br/vacinasampa.

Parte dos equipamentos administrados pela Secretaria Municipal da Saúde seguirá esquema especial de atendimento. Estarão abertos e com funcionamento ininterrupto hospitais e prontos-socorros; Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) 24h; Unidades de Pronto Atendimento (UPAs); Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas IV Redenção (Caps AD IV) e Samu. Estarão fechados as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Centros de Convivência e Cooperativa (Ceccos), Centros Especializados em Reabilitação (CERs); Rede Municipal Especializada (RME) em Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST/Aids).

Horários

– As AMAs 12h estarão abertas na sexta-feira (15) e no sábado (16), das 7h às 19h;

– As AMAs/UBSs Integradas funcionarão na sexta-feira (15) e no sábado (16), das 7h às 19h, inclusive para vacinação contra Covid-19, gripe, sarampo e poliomielite;

– Os Hospitais Dia (HDs) funcionarão apenas no sábado (16);

– Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps III) funcionarão na sexta-feira (15), sábado (16) e domingo (17), apenas com demandas internas, sem abertura ao público;

– As AMAs Especialidades ficarão fechadas na sexta-feira (15) e funcionarão no sábado (16), das 7h às 19h;

Dias úteis

Ao longo da semana, a cidade serguirá com as campanhas de vacinação contra a Covid-19, gripe, sarampo e poliomielite.

Os idosos também poderão receber a segunda dose adicional (DA2) contra a Covid-19, desde que tenham tomado a terceira há pelo menos quatro meses. Os dois imunizantes podem ser administrados de forma simultânea na população acima de 12 anos de idade, sem necessidade de intervalo entre as doses.

Os imunizantes contra a Covid-19 e gripe estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas, megapostos e drive-thrus da capital. A vacinação contra o sarampo está disponível para crianças de seis meses e menores de cinco anos, além dos profissionais de saúde e nascidos a partir de 1960. Já a vacina contra a poliomielite está disponível para crianças menores de cinco anos, sem histórico vacinal ou com esquema vacinal incompleto. Viajantes, imigrantes e refugiados de países endêmicos ou em surto também podem receber o imunizante. As vacinas podem ser tomadas nas UBSs e AMAs/UBSs Integradas.

SERVIÇO – VACINAÇÃO NA CAPITAL

Drive-thrus e megapostos: Vacinação de adolescentes e adultos – Funcionamento das 8h às 17h.

Unidades Básicas de Saúde (UBSs): Vacinação de crianças, adolescentes e adultos – Funcionamento das 7h às 19h.

AMAs/UBSs Integradas: Vacinação de crianças, adolescentes e adultos – Funcionamento das 7h às 19h.