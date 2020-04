Vacina da gripe em drive thru também está no Hospital do Servidor Público Estadual

Seguindo nossa lista de lugares que já adotaram a vacinação drive thru agora o Iampse ( Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual) também está vacinando os idosos por este método!

O serviço que começou a funcionar dia 31 de março tem visto sua procura aumentar rapidamente por conta da grande aprovação em todo o estado.

O idoso NÃO precisará sair do carro para ser vacinado.

Um profissional do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE) estará posicionado ao lado do motorista para anotar o nome do usuário idoso e também idade. Do outro lado, a enfermeira estará pronta para imunizar o paciente.

O processo é rápido e permite que o idoso seja vacinado e retorne rapidamente para casa.

A orientação é que o idoso venha com uma blusa sem manga ou que possa ser levantada rapidamente para a imunização.

O atendimento será de segunda a sexta, das 8h às 17h30.

A entrada de veículos será pelo portão 9 do Prédio dos Ambulatórios da Psiquiatria do Hospital do Servidor Público Estadual, na Rua Borges Lagoa, nº 1635.

Importante: O posto de atendimento que fica no térreo do Prédio da Administração do Iamspe, localizado na Avenida Ibirapuera, 981, continuará funcionando normalmente. O atendimento também é de segunda a sexta, das 8h às 17h30,

Informações Gerais:

Atendimento: segunda a sexta, das 8h às 17h30

Local: Rua Borges Lagoa, 1635 – Portão 9 – Prédio do Ambulatório de Psiquiatria do HSPE

O que levar: documento de identificação oficial do paciente

Recomendação: usar roupa sem manga ou de fácil manuseio para facilitar vacinação.