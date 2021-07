Vacinação para 41 anos começou, com novos postos na zona sul

Prefeitura também anunciou antecipação de vacinação para pessoas de 40 anos para quarta, 7, pois recebeu 130 mil novas doses

Nesta segunda-feira (5), a cidade de São Paulo começou a imunizar pessoas com 41 anos contra a Covid-19, público estimado em aproximadamente 132 mil moradores da capital. A vacinação desta faixa etária irá acontecer de segunda-feira (5) a quarta-feira (7), dessa semana.

Às 8h, o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, acompanhou a vacinação no megaposto do Buffet Colonial (avenida Indianópolis, 300). O megaposto é uma das novas unidades implantadas pela Prefeitura para atender a demanda e atender a população sem filas.

Além do posto no Colonial, há também novos postos nos seguintes endereços:

CEU Parelheiros – Megaposto: rua José Pedro de Borba, 20, entrada pelo portão 3

Lar Center- Megaposto: av. Otto Baumgart, 500, em frente ao Fast Shop

Shopping Ksquare – Megaposto: Rua Guarani, 266, Bom Retiro

Escola Estadual Prof. Ennio Voss- Megaposto: av. Portugal, 1.220, Brooklin

Para a vacinação deste grupo, toda a rede de postos da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) se encontra em operação.

O munícipe que fizer parte dos públicos elegíveis abertos anteriormente também poderá se vacinar.

Cabe ressaltar que todas as vacinas disponíveis foram aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e são eficazes e seguras contra a Covid-19. Não há necessidade nem possibilidade de escolher um imunizante específico.

40 anos

A Prefeitura também anunciou que vai antecipar a vacinação de pessoas com 40 anos, grupo estimado em 134 mil munícipes, contra a Covid-19 para a próxima quarta-feira (7). O anúncio foi feito pelo prefeito Ricardo Nunes na manhã desta segunda-feira (5), durante visita a um mega posto para imunização da população na Zona Sul da capital. "Hoje nós iniciamos a vacinação de pessoas com 41 anos. Tínhamos previsto a imunização de pessoas com 40 anos para o dia 8. Tendo em vista que a gente já recebeu 130 mil doses no sábado (3), a gente pode antecipar e fazer a vacinação de pessoas com 40 anos na quarta-feira (7)", afirmou o prefeito. Na sexta-feira (9) e no sábado (10), acontece a repescagem para que as pessoas com 40 e 41 anos que não conseguiram se imunizar nos dias previstos no calendário possam ter acesso a vacina. Nas mesmas datas, quem deixou de tomar a segunda dose (qualquer grupo) também poderá se vacinar.

Documentos necessários e pré-cadastro

Para garantir as doses à população do município de São Paulo, a SMS reforça a obrigatoriedade de o cidadão apresentar no ato da vacinação um comprovante de residência na capital, juntamente com os documentos pessoais, preferencialmente Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

O comprovante de endereço no município de São Paulo pode ser apresentado de forma física ou digital. Se não houver no próprio nome do munícipe, serão aceitos comprovantes em nome do cônjuge, companheiro, pais e filhos, desde que apresentado também um documento que comprove o parentesco ou estado civil, como Registro Geral (RG), certidão de nascimento, certidão de casamento ou escritura de união estável.

Vale lembrar que o preenchimento do pré-cadastro no site Vacina Já ( www.vacinaja.sp.gov.br ) agiliza o tempo de atendimento nos postos de vacinação. Basta inserir dados como nome completo, CPF, endereço, telefone e data de nascimento.

Mais informações, como o calendário atualizado de vacinação da gestão municipal, os públicos elegíveis no momento e a lista completa de postos abertos na capital, podem ser conferidas na página Vacina Sampa.

