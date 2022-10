Vacinação é estendida por tempo ilimitado

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de São Paulo informou que será prorrogada, por tempo indeterminado, a campanha de vacinação contra a poliomielite e a multivacinação para crianças e adolescentes, de 0 a 15 anos de idade, que seria encerrada no próximo domingo (30).

O objetivo é atualizar a situação vacinal e aumentar a cobertura para a pólio e outras doenças imunopreveníveis, como meningocócicas C e ACWY, HPV, BCG, hepatites A e B, rotavírus, pentavalente (DTP+Hib+HB), pneumocócica, febre amarela, sarampo, caxumba, rubéola, varicela, difteria/tétano e influenza (vírus causador da gripe).

Desde o dia 8 de agosto, quando a campanha de multivacinação foi iniciada, já aplicou cerca de 1,5 milhão de doses. As campanhas visam ampliar as coberturas, que seguem abaixo do preconizado.

No caso da pólio, por exemplo, neste ano a cobertura básica está em 79,20%, segundo o registrado até o momento, enquanto a meta estabelecida pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) é de 95%. Diante disso, a secretaria recomenda a mães, pais e responsáveis legais de menores de cinco anos que, em virtude da situação de risco iminente de reintrodução do poliovírus no território nacional, levem seus filhos aos postos de saúde para a verificação da situação vacinal a fim de que sejam feitas atualizações, se necessário.

“A prorrogação é mais uma oportunidade àqueles que ainda não receberam a dose de reforço contra a poliomielite. Vamos prosseguir também com os esforços para a atualização das carteirinhas com os demais imunizantes do calendário nacional. A vacinação é um gesto de cuidado, proteção e a melhor forma de prevenção contra as doenças”, afirma o coordenador de Vigilância em Saúde da capital, Luiz Artur Caldeira.

A campanha da pólio tem o objetivo de imunizar com a vacina oral contra a poliomielite (VOP), as crianças de 1 a 4 anos e 11 meses que tenham o esquema prioritário completo da vacina inativada contra a poliomielite (VIP). Na vacinação de rotina do calendário, a VIP deve ser aplicada aos dois, quatro e seis meses de idade, e a VOP aos 15 meses e aos quatro anos.

Os cidadãos podem consultar a unidade de saúde mais próxima por meio da plataforma Busca Saúde, disponível no link: http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/.

Covid 19

Na vacinação contra a Covid-19, as crianças de 3 a 4 anos sem comorbidades já podem receber a primeira dose da vacina Coronavac. Para isso, os responsáveis deverão apresentar documento de identificação (preferencialmente com CPF) do menor. A segunda dose é aplicada 28 dias após a primeira. Vale lembrar que a vacina contra a Covid-19 pode ser administrada simultaneamente com demais imunizantes, para as crianças de 3 a 11 anos de idade.

A segunda dose adicional (DA2) da vacina está disponível para toda a população acima de 18 anos de idade. Para receber o imunizante, o cidadão precisa ter recebido a primeira dose adicional (DA1) há pelo menos quatro meses. Já a terceira dose adicional (DA3) está disponível para as pessoas imunossuprimidas com mais de 40 anos, seguindo o mesmo critério de prazo.

A população com 18 anos ou mais que iniciou o esquema vacinal com o imunizante da Janssen já pode receber a terceira dose adicional, desde que tenha tomado a segunda dose adicional há pelo menos 4 meses.

Máscaras obrigatórias em equipamentos de saúde

O uso de máscaras de proteção continua obrigatório em um tipo de ambiente na cidade de São Paulo: os serviços de saúde, tanto públicos quanto privados. Em hospitais, Unidades Básicas (UBS), Assistências Médicas Ambulatoriais (AMA), prontos-socorros e outros equipamentos, o cidadão precisa usar o item como forma de proteção contra a Covid-19 e outros tipos de doenças transmissíveis por meio das vias respiratórias.

As máscaras são comprovadamente eficazes como barreira para o coronavírus, além de outros patógenos que podem circular nos ambiente hospitalares. Portanto, é importante manter máscaras descartáveis ou de tecido, para o caso de uma necessidade.