Vacinação de idosos deve ser adiada: não há doses disponíveis suficientes

Mais de um milhão de pessoas se cadastraram para receber a vacina contra Covid 19, só no Estado de São Paulo. O cadastro pode ser feito pelos grupos prioritários em um site feito pelo Governo – vacinaja.sp.gov.br – e que não representa agendamento ou garantia da vacina -é apenas um pré-cadastramento para agilizar o atendimento no momento da vacina e que vai evitar filas e aglomerações.

Mas o fato é que, ao menos por enquanto, não há sequer previsão para garantir doses de vacina para todos os grupos prioritários. Boa parte da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantã em conjunto com a empresa chinesa Sinovac, foi destinada a outros pontos do país e o Estado de Sao Paulo ficou com 1,5 milhão, suficiente, portanto, para atender a cerca de 700 mil pessoas aproximamente, apenas, já que são necessárias duas doses para imunizar cada pessoa.

Vale destacar que no Estado vivem 40 milhões de pessoas e que já contabiliza mais de 50 mil mortes pela Covid, o que representa um quarto de todas as mortes já registradas no país. São mais de 1,6 milhão de casos, com mais de 11 mil casos por dia, em média. O patamar elevado da infecção na cidade deve resultar na alteração da classificação da cidade no Plano São Paulo, com aumento das restrições às atividades comerciais.

Se a vacina já gerou desconfiança de parcela da população, agora na verdade parece despertar ansiedade. Pelo país, há relatos de pessoas de grupos não prioritários “furando fila”, ou seja, usando de influência política para se vacinar já, enquanto profissionais da linha de frente da saúde não têm acesso à vacina.

Até mesmo em São Paulo, o debate está aquecido. A Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Paulo informou que recebeu apenas 215 mil doses, sendo que tem 500 mil profissionais de saúde atuando nas redes pública e privada. Também já foram iniciados, no município, os processos de imunização de idosos acima de 60 anos que estão em casas de longa permanência (asilos) – que totaliza 15 mil pessoas – e de indígenas de algumas tribos que totalizam pouco menos de mil pessoas.

Assim, a Prefeitura conta com o recebimento de outras 215 mil doses só para concluir essa primeira fase e já avisou: não há data ainda prevista para a vacinação do público em geral, que não deve procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município por enquanto.

Assim, a promessa de atender idosos com 75 anos ou mais em 8 de fevereiro, conforme havia sido anunciado pelo Governo do Estado no final do ano passado, não deve se confirmar.

O país ainda aguarda vacinas enviadas pelo governo da ìndia – que devem chegar nessa sexta feira ao Brasil – e de novo lote de insumos que deveriam vir da China e também estão atrasados. Assim, não há doses suficientes de vacina para atender o país e, tanto a cidade quanto o Estado de São Paulo, se inserem nesse cenário.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a capital já possui definida e estruturada toda a logística para a Campanha Municipal de Vacinação contra a Covid-19 e conta com os materiais necessários, entre os quais seringas e agulhas já destinadas apenas a essa ação, bem como o serviço de transporte e refrigeração.

Já foram definidos 3 mil postos de vacinação. A ação deve envolver cerca de 27 mil profissionais, sendo 15 vacinadores e 12 mil para o apoio.