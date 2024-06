Vacinação contra gripe é prorrogada em todo Estado

Foi prorrogou a vacinação contra a gripe para toda a população paulista acima dos 6 meses de idade durante todo o mês de junho. O objetivo da ampliação é atualizar a situação vacinal e aumentar a cobertura contra a influenza. Para garantir a imunização, é necessário comparecer a uma Unidade Básica de Saúde (UBSs) mais próxima de sua casa.

Considerada a forma de prevenção mais eficaz contra o vírus da influenza, responsável pelas infecções respiratórias, a vacinação evita complicações e o agravamento da doença. “Gripes e resfriados, se não tratados adequadamente, podem evoluir para uma infecção local ou das vias respiratórias, e até mesmo pneumonia. Portanto, a vacina é a melhor maneira se proteger contra a infecção pelo vírus”, afirma a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) da SES,

Tatiana Lang D’Agostini. A ação divulgada pela SES, nos 645 municípios paulistas, vacinou, entre março e maio deste ano, 29,7% dos grupos prioritários, que abrangem crianças entre 6 meses até 6 anos, gestantes, puérperas, professores do ensino básico, idosos, dentre outros. De acordo com a diretora, em 2023, foi registrada uma cobertura de 53% em todo estado. “A meta para esta campanha é que ela supere os números do ano anterior, fazendo com que o máximo de pessoas estejam imunizadas”, acrescentou.

O período entre outono e inverno favorece o aumento dos casos de gripe, e as suas complicações devido às condições climáticas e maior circulação do vírus.