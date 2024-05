Vacinação contra gripe é ampliada na capital

Qualquer pessoa acima de seis anos já pode tomar a vacina contra a gripe em postos de saúde da capital. A Secretaria Municipal da Saúde ampliou a vacinação contra a influenza, o vírus causador da gripe, para toda a população a partir dos seis meses de idade. A imunização acontece nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 7h às 19h, e nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas, que seguem em horário estendido, até as 22h.

“A ampliação da vacinação para todo o público a partir de 6 meses de idade chega em um momento importante e vai contribuir para proteger a população, além de reduzir as chances de casos mais graves da doença. Certamente, vai desafogar os serviços de pronto atendimento e hospitais da capital”, afirmou o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

Neste ano, a campanha de imunização começou no dia 22 de março por fases. Na primeira delas, foram contempladas as pessoas do grupo de risco para a doença: crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias (puérperas), indivíduos com 60 anos ou mais, povos indígenas e comunidades tradicionais quilombolas, população em situação de rua, pessoas com deficiência permanente e pessoas portadoras de doenças crônicas (comorbidades) e imunossuprimidos. A partir de 1º de abril, a campanha passou a contemplar também as pessoas com maior exposição para a doença conforme lista do Programa Nacional de Imunizações (PNI): trabalhadores da saúde; professores do ensino básico a superior; profissionais das forças de segurança e salvamento; profissionais das Forças Armadas; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativa.

São necessárias duas semanas para que a vacina comece a fazer efeito no organismo. A vacina é segura e não causa gripe. Para se vacinar, basta o munícipe comparecer em uma das 471 UBSs do município de segunda à sexta-feira, das 7h às 19h. Já as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBS integradas funcionam das 7h às 22h e também aos sábados. A população pode encontrar a unidade mais próxima por meio da plataforma Busca Saúde (http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/).