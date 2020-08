Vacinação contra gripe comum é estendida até 31 de agosto

A Campanha de Vacinação contra a Influenza foi prorrogada até 31 de agosto pela Secretaria Municipal de Saúde.

A vacinação permanece nas 468 unidades básicas de saúde (UBS) da capital e está aberta a toda a população, em especial os grupos prioritários.

A campanha, que teve início no dia 23 de março, imunizou, na primeira fase, idosos e profissionais da saúde. Esses grupos já atingiram 100% de cobertura vacinal, assim como a população indígena. Foram aplicados mais de 4,8 milhões de doses da vacina. A cobertura alcançou 90,5% atingindo, assim, a meta da campanha.

A cobertura vacinal para os outros grupos está em 69% entre as crianças, 53% entre as gestantes, 52% entre as puérperas e em adultos está em 46%.

A campanha está prevista para ser encerrada em 31/08/2020. Procure a UBS mais próxima de sua residência clicando aqui!

Outras vacinas

As vacinas transformaram muitas doenças da infância em memórias distantes, mas não podemos esquecer que para mantermos as doenças imunopreveníveis distante da nossa realidade é necessária cobertura vacinal alta de forma homogênea para todas as vacinas do calendário básico.

É de responsabilidade de todos os setores da sociedade o compromisso com a prevenção de doenças por meio da vacinação, iniciando ou mantendo atualizadas as cadernetas de vacinação.