Vacinação contra gripe: campanha é prorrogada por tempo indeterminado

Por onde quer que se ande, as notícias sobre pessoas com gripe estão frequentes. Em tempos de superação de uma pandemia, vale lembrar que as síndromes respiratórias causadas pelo vírus influenza também podem se tornar graves, com quadros de internação ou até morte.

E nesse mesmo cenário, o levantamento do Ministério da Saúde aponta que menos da metade da população se vacinou contra a influenza – sendo que as doses de vacina estão disponíveis em todos os postos de saúde, gratuitamente.

Na capital, a Prefeitura anunciou que foi prorrogada por tempo indeterminado a vacinação contra influenza na cidade de São Paulo para toda população acima dos 6 meses de idade, a partir desta quinta-feira (1º). O objetivo da ampliação é atualizar a situação vacinal e aumentar a cobertura contra a gripe.

“A prorrogação é mais uma oportunidade àqueles que ainda não foram se imunizar contra a doença. A vacinação é um gesto de cuidado, proteção e a melhor forma de prevenção contra as doenças”, afirma o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

Desde o início da campanha nacional, que começou no dia 10 de abril, a capital já aplicou 1.729.422 doses. Inicialmente, foram imunizados apenas grupos prioritários, como idosos com mais de 60 anos de idade; crianças (com idade a partir de 6 meses e menores de 6 anos); gestantes; puérperas (até 45 dias após o parto); imunossuprimidos; indígenas; profissionais da saúde; profissionais da educação; pessoas com deficiência permanente ou com comorbidades; profissionais de transporte coletivo rodoviário, de passageiros urbano e de longo curso; profissionais portuários; trabalhadores das forças de segurança e salvamento, das forças armadas e do sistema prisional; e população privada de liberdade, incluindo adolescentes em medidas socioeducativas foram imunizados. Desde o dia 15 de maio toda a população maior de 6 meses de idade está elegível para a imunização.

Para conscientizar os cidadãos, a SMS divulga constantemente informações oficiais relacionadas à segurança e eficácia do imunizante. Além disso, os agentes comunitários de saúde (ACSs) orientam os munícipes a buscarem a vacinação nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e a manterem suas cadernetas atualizadas.

Também está disponível a vacina bivalente Pfizer contra a covid 19. Atualmente, todos os maiores de 18 anos de idade estão aptos a se vacinarem com a Pfizer bivalente. A vacinação com esse imunizante é recomendada a quem completou o esquema básico de vacinação ou que já recebeu uma ou duas doses de reforço, respeitando o intervalo de quatro meses da mais recente dose recebida. Desde o dia 27 de fevereiro, até o momento, a capital aplicou 2.049.887 doses dessa vacina

A vacinação contra o vírus influenza acontece em todas as UBSs, com funcionamento de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 19h, e nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas, que atendem das 7h às 19h, inclusive aos sábados e feriados. Os munícipes podem procurar a UBS mais próxima de sua residência pela plataforma Busca Saúde: http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/.