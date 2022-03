Vacinação contra Covid tem horários especiais

A vacinação contra a Covid-19 seguirá na capital no próximo fim de semana. No sábado (5), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) abrirá as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas, das 7h às 19h, para imunização de crianças de 5 a 11 anos de idade, adolescentes e adultos. Serão oferecidas primeiras doses (D1), segundas (D2) e doses adicionais (DAs).

No domingo (6), a imunização ocorrerá exclusivamente para os adolescentes e adultos, das 8h às 16h, nas farmácias parceiras da avenida Paulista (nos números 2.371 e 266) e, das 8h às 17h, nos parques Buenos Aires, Severo Gomes, do Carmo, Villa-Lobos, da Independência e da Juventude.

A partir da segunda-feira (7), a vacinação volta a ocorrer em toda a rede: UBSs e AMAs/UBSs Integradas, das 7h às 19h, e megapostos e drive-thrus, das 8h às 17h.

Para a vacinação, as crianças devem estar acompanhadas por um responsável maior de 18 anos e apresentar documento de identificação (preferencialmente CPF), carteirinha de vacinação e comprovante de endereço.

Em crianças com 5 anos de idade ou imunossuprimidas, segue a aplicação exclusiva da Pfizer pediátrica. Os imunossuprimidos devem apresentar documentação médica que comprove a condição. A vacinação para o público infantil é realizada somente nas UBSs e nas AMAs/UBSs Integradas.

Até esta quarta-feira (2), foram aplicadas 28.303.843 doses de vacina contra a Covid-19 na capital, sendo 11.617.920 D1, 10.405.089 D2, 5.939.999 DAs e 340.835 doses únicas (DUs). A cobertura vacinal da população com mais de 18 anos está em 109,9% para D1, em 105,7% para D2 e em 64,3% para DAs.

Em adolescentes de 12 a 17 anos, foram aplicadas 968.510 D1, representando uma cobertura vacinal de 114,7%, e 834.184 D2, equivalente a 98,8% do público-alvo.

Em crianças, de 5 a 11 anos, foram aplicadas 850.783 D1, 78,5% do total esperado. Nesse mesmo público, 16,7% receberam também a D2, o que equivale a 181.336 doses.

Mais informações e a lista completa dos postos estão na página do Vacina Sampa: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/index.php?p=307599