Vacinação também acontece em todas as UBSs da capital

A vacinação contra Covid 19 para idosos com mais de 80 anos pode ser feita nas Unidades Básicas de Saúde e em postos especiais montados para drive-thru. Importante lembrar que o cadastro no site vacinaja.sp.gov.br é sugerido porém não obrigatório e serve para todas as unidades, ou seja, a pessoa que se cadastra ali vai ter agilidade no momento da vacinação por já estar registrado.

Desde domingo, 28 de fevereiro, foi instalado mais um Drive-Thru para ampliar a vacinação dos idosos entre 80 e 84 anos. O novo drive thru funciona no Clube Hebraica (esquina da Rua Angelina Maffei Vita com a Rua Ibiapinópolis), das 10h às 19h.

Os outros quatro drive-thrus atendem das 8h até às 19 horas: Pacaembu, Anhembi , Igreja Boas Novas, na Vila Prudente e do Autódromo de Interlagos. Já o drive-thru instalado no Neo-Química Arena atende até 17horas.

Todos os seis pontos estarão atendendo, exclusivamente, para aplicação da 1ª dose da vacina contra a Covid-19 nos idosos com idades acima de 80 anos. Ou seja, os demais grupos prioritários inseridos nessa fase da campanha devem se vacinar somente na UBSs.

A estimativa é vacinar 140 mil idosos nessa faixa etária.

Os idosos acima de 80 anos também podem procurar uma das 468 Unidades Básicas de Saúde, mais próxima de suas residências e nos três centros-escolas para a imunização.

A SMS recomenda que os idosos busquem a vacina de maneira gradual, evitando aglomerações nos postos da capital e orienta para o preenchimento do pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br). A ação economiza 90% no tempo de atendimento para imunização.

Nesta fase da campanha, seguindo os critérios dos programas Estadual e Nacional de Imunização, fazem parte dessa primeira etapa de imunização no município, até o momento:

• Pessoas com 60 anos ou mais residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas);

• Pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, residentes em Residências Inclusivas (institucionalizadas);

• População indígena vivendo em terras indígenas;

• Quilombolas (previsto no PNI, mas não há comunidades quilombolas no município de São Paulo);

• Idosos (com mais de 80 anos – a partir de 27/02/2021);

• Pessoas em situação de rua (com mais de 60 anos a partir de 12/02/2021);

• Trabalhadores da saúde (conferir os grupos de acordo com instrutivos do Vacina Sampa: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/index.php?p=307599;

• Profissionais Sepultadores, Veloristas, Cremadores e Condutores de Veículos dos cemitérios públicos e privados do município de São Paulo.

Para a segunda aplicação, também de acordo com os programas nacional, estadual e municipal, são atendidos os profissionais de saúde da linha de frente, idosos que vivem nas Instituições de Longa Permanência (ILPI’s), pessoas com deficiências abrigadas em instituições sociais e indígenas aldeados da capital.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, todas as salas de vacinação das 468 Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) da cidade de São Paulo estão abastecidas de maneira a garantir o acesso às vacinas dos grupos prioritários elegíveis no momento, conforme instrutivos disponíveis no site http://prefeitura.sp.gov.br/vacinasampa.

Como e onde se vacinar

468 Unidades Básicas de Saúde (UBS’s)

Horário: De segunda a sexta, das 7h às 19horas

Os endereços das unidades podem ser acessados pela ferramenta Busca Saúde: http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/.

UBS’s com sistema drive-thru

Horário: 8h às 17h

Veja aqui a lista com os endereços dos postos drive-thru nas UBS’s da capital: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/index.php?p=308495.

AMAS/UBS’s Integradas

Horário: 7h às 19h, inclusive aos sábados

Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/lista_ama_integrada_covid.pdf.

Seis drive-thrus

Horário: De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

1. Praça Charles Miller – Estádio do Pacaembu (Zona Oeste)

2. Arena Corinthians (Zona Leste) neste domingo (28) das 8h às 17h

3. Autódromo de Interlagos – Rua Jacinto Júlio, altura do nº 589 – Portão 9, entrada KRF (Zona Sul)

4. Centro de Exposições do Anhembi – Rua Olavo Fontoura – Portão 38 (Zona Norte)

5. Igreja Boas Novas, na Vila Prudente – Rua Marechal Malet, 535 – Parque da Vila Prudente (Zona Leste)

6.Club Hebraica: esquina da da rua Angelina Maffei Vita com rua Ibiapinopolis – neste domingo 28/02 a partir das 10h

Três centros-escolas

Horário: De segunda a sexta, das 8h às 17h

1. Centro-Escola Barra Funda – Av. Dr. Abrahão Ribeiro, 283, Bom Retiro

2. Centro-Escola Geraldo de Paula Souza – Av. Dr. Arnaldo, 925, Sumaré

3. Centro-Escola Samuel Barnsley Pessoa – Av. Vital Brasil, 1.490, Butantã.

Endereços na zona sul Moradores que têm buscado a vacinação em Unidades Básicas de Saúde também têm apontado que o movimento está tranquilo para a vacinação. Veja alguns endereços na Zona Sul: UBS JARDIM DA SAÚDE – NEUSA ROSALIA MORALES R. DOMINGOS DE ROGATIS, 187 – JD DA SAUDE

UBS INDIANÓPOLIS – SIGMUND FREUD AV. INDIANÓPOLIS, 650 – MOEMA UBS ÁGUA FUNDA R. ROSA DE MORAES, 91 – VL ÁGUA FUNDA UBS PARQUE IMPERIAL – PROF. MANOEL A. S. SARAGOÇA

R. MAJOR FREIRE, 510 – VILA MONTE ALEGRE

CR HOMEOPATIA E MEDIC TRADIC – BOSQUE DA SAÚDE R. JOÃO BAPTISTUSSI, 55 – CJ. DOS BANCÁRIOS UBS PROF. MILTON SANTOS AV. CECI, 2249 – PLANALTO PAULISTA AMA/UBS DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA AV. ENG ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2944 – VL DO ENCONTRO BS CIDADE VARGAS R. DOS COMERCIÁRIOS, 236 – CIDADE VARGAS Para encontrar todos os endereços da cidade, consulte: http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/ Pré-cadastro no site “Vacina Já”

Os idosos, seus familiares, ou qualquer pessoa que integre o público previsto na campanha podem realizar o pré-cadastramento para a vacinação contra a Covid-19 no site “Vacina Já” (www.vacinaja.sp.gov.br). A ferramenta ajuda a agilizar o atendimento e a evitar aglomerações. Vale ressaltar que não é um agendamento e o uso não é obrigatório para receber a vacina, mas contribui para melhorar a dinâmica dos serviços e a rotina do próprio cidadão. O pré-cadastro economiza 90% no tempo de atendimento para imunização, evitando aglomeração nos locais. Quem não fizer o pré-cadastro deve apresentar um documento que comprove a idade.