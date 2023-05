Vacina contra gripe está liberada para todos

Está liberada desde segunda, dia 15, a imunização contra a gripe para toda a população da capital acima dos seis meses de idade. Até o momento, a cobertura vacinal para a gripe está em 26% na capital. Desde o início da campanha, em 10 de abril, foram aplicadas 1.061.872 doses do imunizante contra o vírus influenza, causador da gripe.

Atualmente, estão sendo vacinados idosos com mais de 60 anos de idade, crianças (com idade a partir de 6 meses e menores de 6 anos), gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), imunossuprimidos, indígenas, profissionais da saúde; profissionais da educação: pessoas com deficiência permanente ou com comorbidades; profissionais de transporte coletivo rodoviário, de passageiros urbano e de longo curso; profissionais portuários; trabalhadores das forças de segurança e salvamento, das forças armadas e do sistema prisional; e população privada de liberdade, incluindo adolescentes em medidas socioeducativas.

Para o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco, a vacinação contra o vírus influenza é importante para proteger a saúde de toda a população. “A vacina está disponível para todos os grupos elegíveis e em todas as UBSs. Com o início do inverno, em que o vírus circula com mais intensidade, a vacinação pode ajudar a minimizar os sintomas respiratórios evitando internações.”

Para conscientizar os cidadãos, a secretaria também divulga constantemente informações oficiais relacionadas à segurança e eficácia dos imunizantes. Além disso, os agentes comunitários de saúde (ACSs) orientam os munícipes a buscarem a vacinação nas UBSs e a manterem suas cadernetas atualizadas. No último sábado (6), a pasta promoveu o Dia D de multivacinação, com vacinas contra a Covid-19, influenza e multivacinação.

A vacinação contra a influenza acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com funcionamento de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 19h, e nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas, que atendem das 7h às 19h, inclusive aos sábados e feriados. Consulte endereços em: http://busca

saude.prefeitura.sp.gov.br/.