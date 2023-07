Vacina contra gripe: essencial para encarar o inverno

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) alerta para a importância da vacinação contra o vírus influenza, causador da gripe, durante o inverno, iniciado nesta quarta-feira (21). A imunização está disponível de segunda a sexta-feira nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas, das 7h às 19h e, aos sábados, nas AMAs/UBSs Integradas no mesmo horário.

De acordo com a Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa), da SMS, os vírus da família influenza apresentam comportamento sazonal e, nesse sentido, costumam circular em maior proporção durante os períodos mais frios do ano.

A campanha de vacinação contra a gripe na cidade de São Paulo teve início em 10 de abril a grupos prioritários e, desde 15 de maio, está aberta a toda a população acima de seis meses de idade. Até ontem (20), a capital aplicou 2.969.448 doses. Vale lembrar que a vacina pode ser aplicada simultaneamente a outros imunizantes em todas as faixas etárias.

A cobertura vacinal está em 40,77% entre os grupos prioritários da campanha, compostos por idosos com mais de 60 anos de idade; crianças (com idade a partir de 6 meses e menores de 6 anos); gestantes; puérperas (até 45 dias após o parto); imunossuprimidos; indígenas; profissionais da saúde; profissionais da educação; pessoas com deficiência permanente ou com comorbidades; profissionais de transporte coletivo rodoviário, de passageiros urbano e de longo curso; profissionais portuários; trabalhadores das forças de segurança e salvamento, das forças armadas e do sistema prisional; e população privada de liberdade, incluindo adolescentes em medidas socioeducativas.

“Com a chegada do inverno, há um aumento da incidência de doenças respiratórias, com isso, a vacinação contra gripe torna-se ainda mais importante para prevenir quadros graves , internações e óbitos pela doença”, pontua o coordenador da vigilância em saúde da SMS, Luiz Artur Caldeira.

A gripe, ou influenza sazonal, inicia-se em geral com febre alta, seguida de dor muscular, dor de garganta, dor de cabeça, coriza e tosse. A febre é o sintoma mais prevalente e dura em torno de três dias. Os sinais e sintomas respiratórios tornam-se mais evidentes com a progressão da doença e permanecem, em geral, de três a cinco dias.

Mais informações sobre o assunto estão disponíveis no site da SMS clicando aqui

A população pode encontrar a unidade mais próxima da sua residência por meio da plataforma Busca Saúde, disponível clicando aqui