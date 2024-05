Vacina contra Covid começa a ser distribuída no Estado

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) recebeu e começou a distribuir mais de 519 mil unidades da vacina monovalente contra Covid-19 para imunização do público prioritário que abrange crianças entre 6 meses a 4 anos, pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, imunocomprometidos e pessoas a partir de 5 anos com comorbidades.

As vacinas já começaram a ser distribuídas aos Grupos de Vigilância Epidemiológica (GVEs) regionais. Os GVEs disponibilizam os imunizantes aos seus municípios de abrangência, que definem as estratégias operacionais de vacinação. As doses estão sendo distribuídas de acordo com cronograma estabelecido para garantir a qualidade do imunizante, respeitando as boas práticas de transporte dos produtos que são sensíveis a variações de temperaturas.

A capital paulista vai receber 135.360 doses desse total, o restante será distribuído entre Grande São Paulo e interior. A diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) da SES, Tatiana Lang, fala sobre a importância da vacinação. “A vacina contra a Covid-19 tem grande impacto para redução de mortalidade e ajuda a evitar o número de internações por conta da doença, por isso, é de suma importância que todos mantenham sua caderneta vacinal atualizada”, ressaltou.

Desde o início deste ano, a imunização contra a Covid-19 foi incluída no calendário vacinal das crianças menores de 5 anos e na estratégia de vacinação anual para os grupos prioritários.

Vale ressaltar que a adesão ao esquema vacinal permite a redução de casos graves e óbitos pela Covid-19, sobretudo com o surgimento de novas variantes do vírus. Visto isso, a composição das doses de reforço são atualizadas para ampliarem a proteção do sistema imunológico, induzindo respostas mais eficazes dos anticorpos contra as mutações altamente circulantes.

O Governo de SP, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, criou o portal “Vacina 100 Dúvidas” com as 100 perguntas mais frequentes sobre vacinação nos buscadores da internet.

A ferramenta esclarece questões como efeitos colaterais, eficácia das vacinas, doenças imunopreveníveis e quais os perigos ao não se imunizar. O acesso está disponível clicando aqui.