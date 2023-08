USP oferece treinamento científico para formação de profissionais de museus de história natural

Em sua segunda edição, o Programa de Treinamento Científico do Museu de Zoologia (MZ) da USP oferece uma iniciativa inédita de qualificação para profissionais de museus de história natural. Podem participar estudantes de graduação a partir do 3º ano em Ciências Biológicas ou Biologia de todas as regiões do País. O MZ Brasil 2023 já está com inscrições abertas, com prazo final de submissão de propostas até 31 de agosto, através de formulário eletrônico, até as 17 horas. Serão selecionadas somente dez propostas, duas de cada região do País. A seleção será realizada até 29 de setembro e as atividades acontecerão de 5 a 12 de novembro.

O Museu de Zoologia da USP é uma instituição dedicada à pesquisa, ensino, conservação e divulgação do conhecimento sobre a biodiversidade, e ao longo de sua história passou por diversas transformações e expansões, consolidando-se como um dos maiores museus de história natural do País e um importante centro de pesquisa que atrai pesquisadores de todo o mundo, como afirma Marcelo Duarte, diretor do MZ.

Segundo ele, o museu possui um vasto acervo científico, composto de mais de 12 milhões de animais coletados ao longo de décadas de pesquisa, expedições científicas e doações, e que formam a maior e mais importante coleção de referência sobre a fauna brasileira em todo o planeta. “Essas coleções têm subsidiado projetos de pesquisa realizados por cientistas de todo o mundo e têm contribuído para o desenvolvimento de políticas públicas em nosso país” comenta.

Além disso, diz, o museu mantém acervos históricos que registram a história da Zoologia e da própria instituição. “Esses registros incluem diários de expedições, correspondências de cientistas renomados, fotografias antigas e outros materiais que ajudam a reconstruir o desenvolvimento da ciência ao longo dos últimos 130 anos”, destaca. Duarte também destaca a importância dos docentes do museu que desempenham um papel fundamental no ensino de graduação e pós-graduação, ministrando disciplinas, orientando projetos de pesquisa e formando profissionais nas áreas da Zoologia e Museologia. Ele ressalta que, de acordo com um estudo recente da Editora Elsevier (publicado no Jornal da USP), dos 30 biólogos da USP mais influentes do mundo, três são docentes do MZ-USP.

O programa

O Programa MZ Brasil propõe uma imersão nas atividades curatoriais do MZ, incluindo, coleções, laboratórios multiusuários, difusão cultural e acadêmica. “O programa oferece oportunidades de pesquisa, ensino, curadoria de acervos e contato direto com os docentes orientadores dos programas de pós-graduação do MZ-USP”, garante Duarte. Os estudantes selecionados terão acesso, por exemplo, à biblioteca do museu, que possui a maior coleção bibliográfica em Zoologia da América Latina, com cerca de 300 mil volumes; e à Coleção de Mamíferos, uma das mais representativas de mamíferos neotropicais do mundo, com mais de 50 mil exemplares.

Além disso, informa o diretor, o programa também permite que os estudantes compartilhem seus conhecimentos e auxiliem nas atividades educativas promovidas pelo museu. “Essa experiência contribui para o desenvolvimento de habilidades pedagógicas e aprimoramento da comunicação científica dos participantes”, conta. Outro aspecto relevante do programa, segundo ele, é o contato direto com os pós-graduandos e pós-doutores de diferentes Estados brasileiros e países. Os estudantes do Programa MZ Brasil têm a oportunidade de interagir com profissionais renomados, ampliando sua rede de contatos e estabelecendo parcerias acadêmicas para futuros projetos de pesquisa.”

A primeira edição do projeto foi lançada em 2022, e foram selecionados cinco estudantes de graduação em Ciências Biológicas, um de cada região do Brasil. “Essa diversidade geográfica evidencia o alcance e a abrangência do programa, que busca atrair talentos de todo o País”. Para o diretor, “o Programa MZ Brasil desempenha um papel fundamental no crescimento acadêmico dos estudantes participantes.

Através de oportunidades de pesquisa, ensino e contato direto com a comunidade do MZUSP, eles adquirem conhecimentos teóricos e práticos, desenvolvem habilidades essenciais para a carreira acadêmica e estabelecem uma base sólida para sua atuação na área da Zoologia”. Duarte informa que devido ao sucesso da primeira edição, neste ano o programa ganhou dez vagas, destacando que “essa iniciativa reafirma o compromisso do Museu de Zoologia da USP em promover a qualificação acadêmica e o avanço da ciência no campo da Zoologia”.

Como se inscrever

Para se inscrever é preciso enviar uma carta de intenções, com a motivação para desenvolver estudos em Sistemática e Taxonomia Animal, além de abordar a importância dos museus para o conhecimento da biodiversidade. Também deve ser enviado carta de recomendação dos professores e pesquisadores em Zoologia, Histórico Escolar completo e curriculum vitae. A análise das propostas será feita pela Comissão de Graduação do MZ e serão critérios de desempate o curriculum vitae e a média das notas nas disciplinas de Zoologia, Sistemática, Taxonomia e Evolução. Os recursos financeiros do programa serão utilizados para o pagamento de passagens aéreas, alimentação e hospedagem na cidade de São Paulo, além dos traslados entre os aeroportos de Guarulhos ou Congonhas.

Fonte: Jornal da USP