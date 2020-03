A Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) está organizando um grupo de apoio gratuito para que familiares de idosos com demência possam ter um auxílio e acompanhamento adequado a situação. Os encontros serão quinzenais, começando a partir do dia 18/03, no Campus da Baixada Santista.

O Grupo Mente Aberta vem com sua equipe efetuar um trabalho voltado para a terceira idade gratuito e com duração de 1h30, a partir das 15h. Para realizar a inscrição os familiares devem enviar um e-mail contendo: nome completo, nível de parentesco e número de telefone para contato para saec.bs@unifesp.br.