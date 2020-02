Unifesp tem programa para melhorar vida de pessoas com doenças crônicas

O Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina (EPM/Unifesp) recruta voluntários para pesquisa sobre qualidade de vida de pessoas com doenças crônicas. Os participantes serão submetidos a intervenções de promoção à saúde com propósito de melhoria na alimentação e de bem-estar físico e mental.

O candidato, portador de doença crônica, deve ter entre 18 e 70 anos e ser acompanhado pelo SUS. As doenças abordadas pela pesquisa serão Hipertensão, Diabetes Tipo 2, Asma, Insuficiência Cardíaca Congestiva, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), Doença Renal Crônica, Doenças Ósseas e Articulares, Depressão e Ansiedade.

Os encontros para intervenções ocorrerão semanalmente, às segundas ou quartas-feiras, durante 10 semanas, com duração de duas horas, nos períodos matutino ou vespertino.

Interessados devem entrar em contato com a pesquisadora Luciana Gonçalves de Orange através do telefone (81) 98736-4378 (WhatsApp®) ou e-mail luciana_orange@hotmail.com.

Agenda

Segundas-feiras (tarde 14h – 16h)

Março: 02, 09, 16, 23, 30

Abril: 06,13 e 27

Maio: 04 e 11

Quartas-feiras (manhã 10h – 12h)

Março: 04,11,18 e 25

Abril: 01, 08, 15, 22, 29

Maio: 06