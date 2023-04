Unifesp tem ouvidoria que favorece contato com a vizinhança

Você já conhece a Ouvidoria da Unifesp? Gostaria de saber mais sobre sua função, competências e o quando recorrer a ela? Então, conheça a nova página da Ouvidoria, que foi redesenhada para se tornar mais instrutiva, acessível e de melhor usabilidade! Acesse o site clicando aqui.

Nela, o(a) usuário(a) encontrará informações úteis que, por vezes, são desconhecidas da comunidade, tais como: missão, visão e valores da Ouvidoria, competência do setor, dados da equipe, endereço eletrônico, link para os cursos da Controladoria Geral da União (CGU), manuais, legislações, informação sobre cartas de serviços, informações sobre conselhos de usuários, links para plataforma fala.br e para a página da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), relatórios gerenciais da Ouvidoria dos últimos anos, além de links para a Rede Nacional de Ouvidorias, da qual faz parte, e para transparência ativa da Unifesp.

Também foram criadas as seções Destaques, onde será possível acompanhar as novidades da Ouvidoria, e Aprenda Rápido, local escolhido para inserir os vídeos que trazem informações e orientações para a comunidade Unifesp, com o intuito de atrair o(a) usuário(a) para os demais conteúdo da página. Lembrando que, por conta do período eleitoral, alguns vídeos ligados à CGU não estão disponíveis, sendo disponibilizados somente após esse período.

Sobre a Ouvidoria

A Ouvidoria da Unifesp é uma instância de controle e participação social responsável pelo tratamento de manifestações sobre políticas e serviços públicos prestados pela Unifesp, com vistas ao aprimoramento de sua gestão. Importante esclarecer que o trabalho desenvolvido pela Ouvidoria não deve ser confundido com a área de apuração, para isso, foi destacado na página uma explicação sobre a sua atuação.

Cabe à Ouvidoria, por ocasião da análise preliminar, coletar a maior quantidade possível de elementos de convicção para, primeiramente, formar juízo quanto à aptidão da denúncia para apuração. Desta forma, na hipótese de a denúncia ser considerada apta, será encaminhada para unidade de apuração com maiores elementos de materialidade.

As manifestações são registradas no sistema fala.br, um canal integrado para encaminhamento de manifestações – acesso à informação, denúncias, reclamações, solicitações, sugestões, elogios e simplifique – a órgãos e entidades do poder público.

A Unifesp São Paulo tem diversas unidades na região da Vila /Clementino, onde são prestados muitos serviços à comunidade.