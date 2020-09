Unifesp tem grupo de luto para quem perdeu familiares na luta contra Covid19

Pandemia, isolamento, quarentena… São tempos difíceis, com pessoas adoecendo, convalescendo. Famílias perdendo entes queridos, sem sequer poder se despedir… Nesse cenário, não são só os cuidados para evitar ou tratar a Covid 19 que importam, mas também o atendimento psicológico a vítimas e seus parentes.

Na Vila Clementino, a Unifesp está desenvolvendo diversos projetos voltados a esses cuidados. A universidade, que já fazia atendimento em grupos de luto, agora tem até um grupo para atendimento online em Terapia de Luto para parentes de vítimas do novo coronavírus.

A Unidade de Intervenção à Família e Comunidade (Unifac) da Escola Paulista de Enfermagem (EPE/Unifesp) – Campus São Paulo tem vagas abertas para atendimentos de grupo de luto terapêutico voltado a pessoas em situação de perda por covid-19.

Os(as) interessados(as) devem realizar inscrição pelo e- mail: luto.covid19.unifesp@gmail.com, para agendar atendimento on-line.

Isolamento social

Já o Laboratório de Neurobiologia da Pineal da Unifesp está recrutando voluntários de ambos os sexos, maiores de idade e que estejam permanecendo em casa para participar de pesquisa sobre os impactos do distanciamento social na saúde mental e ritmicidade biológica.

O projeto tem como objetivo estudar efeitos do distanciamento social nos desfechos em humor, ansiedade e estresse e a efetividade de recomendações na prevenção desses sintomas (medidas protetivas básicas e recomendações voltadas para a promoção de saúde mental e manutenção da organização circadiana).

Os(as) voluntários(as) responderão três questionários on-line sobre como têm se sentido e suas rotinas durante o período do distanciamento social. Após o primeiro questionário, serão enviadas recomendações de como se manter saudável durante esse momento, e os(as) voluntários(as) poderão avaliar tais recomendações nos próximos questionários, que serão preenchidos depois de duas e quatro semanas.

Interessados(as) devem acessar bit.ly/3csqXHz.

Esportes coletivos

E como está o cotidiano dos atletas habituados a jogar em times? O Laboratório Interdisciplinar em Fisiologia e Exercício (LAIFE/Unifesp) deseja avaliar o sono e o humor de atletas de esportes coletivos durante esse período tão difícil de nossas vidas.

Serão avaliados atletas de categorias de base e profissionais de esportes coletivos de todo o estado de São Paulo. Acredita-se que, minimamente, os trabalhos físicos estão sendo realizados, mas com o isolamento os treinos técnicos e táticos não são possíveis.

A pesquisa é totalmente on-line via link do Google Forms. Se você que é atleta ou conhece alguma equipe ou membro de comissão técnica, entre em contato: 11 98391-5491 / jorge.tavares@unifesp.br / 12 98110-1429 / diniz.iago@unifesp.br / 11 98398-2704 / brunsfrbsilva@gmail.com.

Drogas e violência

O Departamento de Psicobiologia da Unifesp convida voluntários para pesquisa com objetivo de avaliar os reflexos da quarentena e do isolamento social devido à pandemia por covid-19 sobre comportamentos de violência e uso de substâncias psicoativas (como por exemplo: bebidas alcoólicas, derivados do tabaco, maconha ou outras).

Para participar basta, é preciso ter mais de 18 anos. Não é necessário ser usuário de algum tipo de substância psicoativa! O questionário on-line é totalmente anônimo e tomará cerca de 5 minutos do seu tempo. Clique aqui para acessá-lo. Mais informações: silva.ingrid@unifesp.br.

Saúde mental

O Laboratório de Neurobiologia da Pineal da Unifesp está recrutando voluntários de ambos os sexos, maiores de idade, que residam em São Paulo (capital) e estejam estejam permanecendo em casa para participar de pesquisa sobre os impactos do distanciamento social na saúde mental e ritmicidade biológica.

O projeto tem como objetivo encontrar maneiras de estar melhor preparados e munidos de mais informação para diminuir as consequências do distanciamento social na saúde mental. Além disso, avaliar quais são as recomendações mais importantes para quem está passando por tal situação.

Voluntários devem usar um actígrafo, aparelho semelhante a um relógio de pulso que registra temperatura corporal, atividade locomotora e luminosidade ambiental e preencher um diário on-line por 45 dias.

Interessados(as) devem entrar em contato via e-mail pinealemelatonina@gmail.com.

Fertilidade masculina

Já a Disciplina de Urologia do Departamento de Cirurgia da Escola Paulista de Medicina (EPM/Unifesp) – Campus São Paulo recruta voluntários homens, com idade entre 18 e 50 anos, que foram recém-diagnosticados com o novo coronavírus para participar de pesquisa sobre Covid-19 e Sêmen.

O projeto tem como objetivo avaliar a presença do vírus no sêmen e a sua interferência no potencial reprodutivo masculino. Serão realizadas coletas de sêmen e de hormônio, além de anamnese e exame físico no primeiro dia de coleta.

Interessados devem entrar em contato pelos telefones: 11 5576-4488 ou 5089-9200 (ramal 17195) – falar com Adceia.