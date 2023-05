Unifesp procura homens obesos para pesquisa

O grupo de pesquisadores (as) do Estudo Clínico de Obesidade e Microbiota Intestinal do Estado de São Paulo (ECOMI-SP) realiza pesquisa clínica com o objetivo de avaliar o efeito da suplementação probiótica associada à intervenção dietética na composição corporal, na microbiota intestinal, nos biomarcadores inflamatórios e na ingestão alimentar em adultos que vivem com obesidade.

Neste momento, estão sendo recrutados homens com idade entre 25 e 44 anos e com excesso de peso (ou seja, que apresentam Índice de Massa Corpórea – IMC entre 30,0 e 39,9kg/m2).

É preciso estar com peso estável nos últimos 3 meses e ser sedentário (não pode estar praticando exercício físico mais de uma vez por semana).

Serão excluídos tabagistas, vegetarianos ou veganos, aqueles que apresentam qualquer doença autoimune e/ou doenças inflamatórias diagnosticadas, alergias e/ou intolerâncias alimentares diagnosticadas e que fazem ou fizeram, nos últimos 3 meses, uso de antidepressivos, antibióticos, anti-inflamatórios e/ou medicamentos para emagrecer.

Os voluntários precisam ir, presencialmente, seis vezes aos laboratórios do Centro de Promoção e Reabilitação em Saúde e Integração Social – Promove São Camilo (1.ª e 6.ª visitas), localizado na Rua Eng. Ranulfo Pinheiros de Lima, 200 – Ipiranga; e do Departamento de Psicobiologia da Unifesp (2.ª, 3.ª, 4.ª e 5.ª visitas), localizado na Rua Botucatu, 862 – Vila Clementino (Edifício Ciências Biomédicas – 1.º andar).

Em resumo, nas visitas, serão realizadas avaliações do gasto energético de repouso e da composição corporal, exame de sangue e avaliação do consumo alimentar. A intervenção do estudo é dada por uma dieta com restrição calórica e a suplementação de probiótica ou placebo por 12 semanas contínuas.

Caso tenha interesse em ser um voluntário, responda a este breve questionário para que seja verificado se você atende os critérios estabelecidos para a pesquisa. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp®: (11) 96610-6761, e-mail pesquisa.ecomisp@gmail.com ou pelo perfil @ecomi_sp no Instagram.