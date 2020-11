Unifesp estuda impactos do isolamento social

O Laboratório de Neurobiologia da Pineal da Unifesp está recrutando voluntários de ambos os sexos, maiores de idade e que estejam permanecendo em casa para participar de pesquisa sobre os impactos do distanciamento social na saúde mental e ritmicidade biológica.

O projeto tem como objetivo estudar efeitos do distanciamento social nos desfechos em humor, ansiedade e estresse e a efetividade de recomendações na prevenção desses sintomas (medidas protetivas básicas e recomendações voltadas para a promoção de saúde mental e manutenção da organização circadiana).

Os (as) voluntários (as) responderão três questionários on-line sobre como têm se sentido e suas rotinas durante o período do distanciamento social.

Após o primeiro questionário, serão enviadas recomendações de como se manter saudável durante esse momento, e os (as) voluntários (as) poderão avaliar tais recomendações nos próximos questionários, que serão preenchidos depois de duas e quatro semanas.

Interessados (as) devem acessar o link bit.ly/32zUQlx para se cadastrar

Crianças

Você tem filhos com idade entre 2 e 10 anos? Como estão os seus níveis de ansiedade e sua qualidade de sono durante a pandemia? Essa pesquisa tem o objetivo de caracterizar o perfil de sono de crianças durante a pandemia e relacionar esses resultados com possíveis sintomas de ansiedade das crianças e de suas mães. Esse questionário deve ser respondido por mães de crianças de 2 a 10 anos.

O tempo para responder a essas perguntas é de aproximadamente 30 minutos. Para participar basta clicar neste link. Se desejar obter mais informações, pode entrar em contato pelo e-mail saranribeiro@gmail.com.