Unifesp começa celebração de 30 anos

Moradores mais antigos da região de Vila Mariana e distritos próximos se lembram. Até 1994, a referência em saúde na região era a Escola Paulista de Medicina, uma das mais respeitadas do país, fundada em 1933 no mesmo bairro, em um tempo quando ainda era pouco urbanizado e povoado. Em 1939 foi criada a Escola Paulista de Enfermagem e, um ano depois, surgia o primeiro hospital escola do país, o Hospital São Paulo e, na atualidade, o maior do Brasil, além de referência em procedimentos de alta complexidade. Em 1956, a instituição foi federalizada. Mas, foi só em 1994 que surgia a Unifesp – Universidade Federal de São Paulo.

Em dezembro daquele ano, uma lei transformava a EPM em universidade federal com cursos ministrados nas áreas de Medicina, Enfermagem, Ciências Biológicas (modalidade médica), Fonoaudiologia e Tecnologia Oftálmica – que hoje integram as Tecnologias em Saúde.

Nesses quase cem anos, a EPM/Unifesp se desenvolveu educacionalmente, em tecnologia e também passou a ocupar mais de uma centena de imóveis no entorno de sua sede, na Vila Clementino, nos quais foram instalados centros de ensino, institutos de pesquisa e ambulatórios, quanto na construção de prédios próprios como os Edifícios de Pesquisa I e II, o Instituto Nacional de Farmacologia e o Hemocentro Regional.

A partir de 2005, com o apoio das prefeituras locais e os recursos provenientes do programa de expansão do governo federal, a Unifesp implantou novas unidades em municípios próximos a São Paulo. Os novos campi – denominados Baixada Santista, Diadema, Guarulhos, São José dos Campos e Osasco – assumiram a responsabilidade pela inclusão das demais áreas do conhecimento na Unifesp.

Assim, embora mais conhecida como especializada nas ciências da saúde, a Unifesp é também responsável pela formação de recursos humanos qualificados e pelo desenvolvimento da pesquisa científica em Ciências Biológicas, Exatas e da Terra, da Saúde, Humanas, Sociais, Sociais Aplicadas, Engenharias e Linguística, Letras e Artes.

No Campus São Paulo estão localizadas a Escola Paulista de Medicina (EPM/Unifesp) e a Escola Paulista de Enfermagem (EPE/Unifesp), que representam o núcleo histórico da instituição; no Campus Baixada Santista estão o Instituto de Saúde e Sociedade (ISS/Unifesp) e o Instituto do Mar (Imar/Unifesp); no Campus Diadema está o Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas (ICAQF/Unifesp); no Campus Guarulhos está a Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (EFLCH/Unifesp); no Campus São José dos Campos está o Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT/Unifesp); no Campus Osasco está a Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (Eppen/Unifesp); e no Campus Zona Leste, em fase de implantação, está o Instituto das Cidades (IC/Unifesp).

30 anos

Para celebrar dos 30 anos da instituição, em dezembro passado, quando se celebrava o 29o. aniversário, foi lançado o logotipo comemorativo dos 30 anos da Unifesp.

O evento realizado no anfiteatro da Reitoria e transmitido pelo canal Unifesp Ao Vivo no YouTube, marcou o início das celebrações dos 30 anos da instituição.

“Um dos objetivos do nosso ano comemorativo dos 30 anos é conhecer a Unifesp e torná-la ainda mais conhecida externamente. Para isso, é essencial a participação ativa de toda nossa comunidade”, convidou a presidente da Comissão Organizadora dos Eventos Comemorativos dos 30 anos da Unifesp, Maria Lucia Formigoni.

Desenvolvido pelo designer gráfico Alexandre Nunes de Moura e Souza, do DCI/Unifesp, o logotipo foi escolhido por 48,6% dos votos da consulta on-line realizada com a comunidade universitária, que contou com a participaração de 2.056 pessoas.

Com as cores dos campi da Unifesp e baseado nas regras das 3 linhas (ensino, pesquisa e extensão), o logo foi criado com uma apresentação festiva, usando uma faixa em referência ao aniversário de 30 anos e blocos de cor dentro dos números para representar a construção da universidade e de seu espaço na ciência.

O logotipo será usado em ações de divulgação sem fins lucrativos, como projetos de pesquisa, pós-graduação, iniciação científica, publicações científicas e eventos.

Com informações da Unifesp