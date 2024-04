Unifesp busca voluntários para estudos na Vila Clementino

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), reconhecida pelo desenvolvimento de pesquisas científicas, oferece vagas para voluntários em diversas áreas. Em São Paulo, muitos desses estudos são desenvolvidos no campus da Vila Clementino ou em unidades no mesmo bairro, facilitando a participação dos moradores de bairros próximos. Veja três pesquisas em andamento.

Uso excessivo de álcool

O Departamento de Psicobiologia da Escola Paulista de Medicina – EPM-Unifesp – Campus São Paulo recruta voluntários para estudo que irá avaliar o uso de um medicamento para diminuir o desejo por bebidas alcoólicas.

O estudo é destinado a homens com idade entre 18 e 50 anos residentes na cidade de São Paulo.

O tratamento terá duração de três meses, englobando consultas médicas e psicológicas.

Informações e inscrição: (11) 93757-7398 ou e-mail: psicobiopesquisa@gmail.com.

Jejum intermitente para mulheres

Se você é mulher com idade entre 20 e 46 anos, pratica atividade física e tem índice de massa corporal entre 18,5 a 29,9 kg/m², participe como voluntária neste estudo.

A pesquisa da Unifesp pretende avaliar a influência do jejum intermitente na ingestão calórica, composição corporal, fome e saciedade, sistema imune, parâmetros hormonais e aptidão física em mulheres.

O estudo terá duração de 16 semanas e contará com cinco visitas ao laboratório em São Paulo, onde serão realizados diversos exames.

Se interessou? Basta preencher o formulário aqui.

Vegetarianos

Existe relação entre a alimentação vegetariana e a recuperação muscular?

Uma Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia – Campus São Paulo da Unifesp pretende avaliar o impacto de diferentes padrões alimentares (onívoro, ovolactovegetariano e vegetariano estrito) na concentração de proteínas envolvidas na recuperação muscular de indivíduos praticantes de atividade física regular. Estudo também irá verificar a qualidade do sono e estado de humor dos participantes.

Os voluntários serão submetidos a um protocolo de indução de lesão muscular em dinamômetro isocinético, assim como serão aplicados os questionários do índice da qualidade do sono e escala de humor. Serão feitas coletas de sangue antes e após o exercício físico para a realização de análises proteômicas do plasma.

Os interessados devem preencher alguns requisitos para poder participar do estudo:

– Indivíduos do sexo masculino;

– Idade entre 20 e 44 anos;

– Praticante de musculação.

Para participar do estudo ou conseguir mais informações, os interessados devem entrar em contato por meio do WhatsApp (11) 91238-9312.