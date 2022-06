Unifesp busca recursos para Hospital São Paulo

Foi realizada em Brasília (DF), audiência com o presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira (PP/AL), e dirigentes da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), do Conselho Estratégico do HSP/HU Unifesp (ConsEHSP), da Escola Paulista de Medicina (EPM/Unifesp) e do Hospital São Paulo (HSP/HU Unifesp) – hospital-escola. Na pauta do encontro esteve a solicitação de auxílio e apoio emergencial às ações de recuperação da unidade hospitalar. A situação crítica do HSP/HU Unifesp foi apresentada ao presidente da Casa pelo reitor e pelo superintendente do Hospital São Paulo.

Na audiência, solicitada pela direção da EPM/Unifesp e realizada no Gabinete da Presidência da Câmara, estiveram presentes, além de Lira, o reitor da Unifesp, Nelson Sass; o diretor da Unidade Gestora do HSP/HU Unifesp, David Pares; o superintendente do HSP/HU Unifesp, Nacime Mansur; o assessor de Relações Institucionais da Unifesp, Dan Rodrigues Levy; a assessora da Reitoria da Unifesp, Larissa Beltramim; além do deputado federal Antônio Brito (PSD/BA).

A audiência foi agendada para apresentar a situação emergencial do Hospital São Paulo, que é um espaço fundamental na área da saúde para o ensino universitário na Unifesp, bem como para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, foi solicitado apoio da Câmara dos Deputados, junto à bancada paulista, para que ações emergenciais de auxílio financeiro sejam realizadas e ajudem dentro do plano de recuperação do HSP/HU Unifesp.

“Fomos muito bem recebidos e a audiência foi muito proveitosa, pois temos a perspectiva de conseguirmos acessar recursos que venham do Fundo Nacional para o Fundo Estadual de Saúde”, ressaltou o reitor da Unifesp, Nelson Sass.

Ministério da Saúde

Também no início de junho, dando seguimento à pauta apresentada ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em sua visita à Reitoria da Unifesp, no último dia 5 de maio, o reitor Nelson Sass esteve em Brasília, na última sexta-feira (3/6), em reunião no Ministério da Saúde, com a secretária da Secretaria de Atenção Especializada em Saúde (SAES), Maíra Botelho, com a coordenadora do Departamento de Atenção Especializada e Temática (DAET), Ana Patrícia de Paula, e com o secretário da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), Raphael Câmara. Pela Unifesp, também participaram da reunião, o assessor de Relações Institucionais, Dan Levy, e a assessora de Normas e Gestão, Larissa Beltramim.

Na ocasião, representantes da Unifesp apresentaram a situação emergencial do Hospital São Paulo (HSP/HU Unifesp), hospital-escola da universidade, reafirmando a importância dos projetos e do recebimento de recursos federais adicionais para que a unidade possa qualificar, ainda mais, o ensino e as ações acadêmico-assistenciais.

O reitor Nelson Sass destacou que “essas iniciativas se somam às demais articulações para a obtenção de recursos emergenciais”.Serão encaminhados, com prioridade, os projetos das seguintes ações:

1) credenciamento do HSP/HU Unifesp para atendimento a gestão de alto risco e alternativas e linhas de apoio à medicina fetal Mielomeningocele, por meio do Departamento de Obstetrícia da Escola Paulista de Medicina (EPM/Unifesp);

2) inserção do HSP/HU Unifesp no Protocolo Piloto para doação de órgãos e tecidos para transplantes de doador de coração parado, por meio da Escola Paulista de Enfermagem (EPE/Unifesp);

3) credenciamento do HSP/HU Unifesp como Unidade de Atendimento de AVC e Trombectomia, pela disciplina de Medicina de Urgência do Departamento de Neurologia/Neurocirurgia (EPM/Unifesp);

4) atendimento de demanda de cardiopatia congênita, diante desta procura em âmbito nacional.

A partir desta reunião no Ministério da Saúde, os projetos serão encaminhados pela EPM e EPE em diálogo com a diretoria da Unidade Gestora do HSP HU/Unifesp e com a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM).

