Unifesp busca estudantes universitários para pesquisa

A importância da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) é reconhecidamente federal. Além de ser uma das melhores universidades do país e manter vários campi espalhados pelo estado de São Paulo, a universidade mantém um dos mais importantes hospitais universitários do país, o Hospital São Paulo, com atendimento 100% SUS e que acaba atraindo pacientes de fora da cidade, do estado, ou seja, de todo Brasil.

Mas, ainda assim, sem dúvida alguma a Unifesp mantém forte vínculo com a região onde está sediada, a Vila Clementino. Aqui são desenvolvidos vários projetos que beneficiam a comunidade.

Entre eles, há vários estudos que buscam voluntários na região e podem tanto ajudar essas pessoas em tratamentos específicos de saúde como também desenvolver, a partir desses estudos, tratamentos importantes para a medicina brasileira.

Agora, estão sendo desenvolvidos dois estudos que necessitam de voluntários adolescentes. Veja quais são e se conhece algum jovem que pode contribuir

01 – SAÚDE MENTAL E PARÂMETROS RELACIONADOS AO SONO EM ESTUDANTES

Pesquisa do Departamento de Psicobiologia da EPM/Unifesp, intitulada Avaliação da saúde mental e da ritmicidade circadiana durante a trajetória acadêmica de estudantes universitários: a universidade como fator de proteção ou de risco?, visa conhecer como está a saúde mental e parâmetros relacionados ao sono em estudantes ingressantes nos cursos de Biomedicina, Enfermagem e Fonoaudiologia e durante sua trajetória acadêmica.

A participação no estudo consiste no preenchimento de questionários que avaliam a saúde mental, o sono, as preferências circadianas, o cronotipo e jet lag social, o burnout e o uso de substâncias psicoativas. Após o preenchimento do formulário, você pode ser convidado(a) a participar de uma segunda etapa, que consiste no preenchimento de um diário do sono on-line durante sete dias, com o intuito de conhecer os seus hábitos de sono durante esse período.

A participação é voluntária, e você poderá retirar seu consentimento a qualquer momento, tendo plena liberdade para decidir participar do estudo ou não. Neste link – tinyurl.com/57mjcx7u – constam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e alguns questionários.

Se desejar mais informações ou precisar esclarecer alguma dúvida, escreva para o e-mail pesquisa.trajetoriacademica@gmail.com ou entre em contato com a responsável pelo projeto: Gabriela Sant’Ana Lima (11) 99187-4264.

02 – AVALIAÇÃO DO SONO E ASPECTOS NUTRICIONAIS EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS (AS)

Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia visa avaliar a regularidade e qualidade do sono e os aspectos nutricionais dos estudantes universitários(as), com idade entre 20 e 24 anos, devidamente matriculados(as) no Campus São Paulo da Unifesp. Não poderão participar mulheres grávidas ou lactantes.

A participação na pesquisa consiste no preenchimento de alguns questionários que serão enviados através do Google Forms (on-line). Como benefício, o(a) estudante receberá as informações do seu perfil sobre regularidade e qualidade do sono, hábitos alimentares, estado nutricional e risco metabólico.

Para se inscrever e participar voluntariamente da pesquisa, acesse aqui.