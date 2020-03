Unidades do Sesc e Senac do Estado de SP têm suas atividades suspensas

Foram divulgados na tarde de ontem pela diretoria regional tanto do SESC-SP, quanto do Senac-SP comunicados de suspensão de atividades visando um maior controle da nova pandemia que assola o Brasil. Ambas as paralisações valerão do dia 17 de março até o dia 31 deste mesmo mês e o retorno das atividades ainda dependerão de uma melhora no controle da doença.

Nota Divulgada pela diretoria do SESC-SP

A medida foi adotada para prevenir riscos de transmissão direta do Coronavírus (Covid-19). Diante disso, toda a programação e prestação de serviços estarão suspensas neste período. Os valores de ingressos, cursos e excursões serão ressarcidos. Informamos, ainda, que as vagas de todos os cursos e tratamentos odontológicos serão mantidas.

“Em virtude da pandemia do Coronavírus, fecharemos todas as unidades do Sesc São Paulo a partir de hoje até o dia 31 de março. Perto desta data, analisaremos quando e como voltar a operar e se o retorno figurará um trabalho normal.

Infelizmente, nada disso depende de nós. Como enfrentamos uma epidemia mundial que não tem precedente em 100 anos, o Sesc acredita que atuar com um contingente mínimo de pessoas seja a melhor saída no momento atual para realização do trabalho interno imprescindível.

Nesse sentido, nas unidades, estaremos alertas para que direitos da clientela sejam assegurados, pagamentos sejam feitos, respostas sejam dadas, organização seja mantida, equipamentos e patrimônios sejam zelados e, sobretudo, a solidariedade seja efetivada.

Assim, praticaremos o combate ao desperdício dentro e fora das unidades, vamos rever o que faremos com toda a comida estocada que serviria mais de 17 mil pessoas por dia nos nossos restaurantes. Avaliamos atualmente os procedimentos para atender casos odontológicos graves e urgentes; como anular as atividades de turismo social – que são todas feitas em ônibus; como lidar com as ofertas de cultura, arte, esportes e atendimento ao público idoso; o reembolso daqueles que já adquiriram ingressos e a garantia de vagas aos que temem perder seus cursos, além do cancelamento de voos de artistas e intelectuais nacionais e internacionais previstos para março e abril.

Hoje, somos 8.000 funcionários e 2.000 terceirizados cuidando de um público semanal de 650 mil pessoas e uma cadeia produtiva envolvida em todos os processos da instituição. Somos muitos, portanto, conscientes em não propagar esta epidemia e controlar os casos no Estado de São Paulo.”

Danilo Santos de Miranda, Diretor Regional do Sesc no Estado de São Paulo

Nota Divulgada pela diretoria do Senac-SP

Informamos que, em razão do COVID-19, o Senac São Paulo está suspendendo as atividades educacionais presenciais, em todas as suas unidades escolares e campi no Estado de São Paulo. A suspensão passa a valer de 17 até 31 de março.

Alunos em cursos regulares, como ensino técnico, ensino médio e técnico, graduação e pós-graduação receberão mais informações a respeito de atividades acadêmicas que possam ser realizadas remotamente.

Nossas unidades e campi entrarão em contato com os alunos que estiverem matriculados em cursos livres e eventos, com início previsto nos próximos dias, detalhando informações sobre adiamento e/ou possíveis cancelamentos.

Por enquanto, as atividades dos cursos a distância permanecem inalteradas.

Temos acompanhado atentamente as ações do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo no combate ao Covid-19, inclusive reforçando aos nossos alunos, docentes e funcionários a respeito das medidas de prevenção do contágio, indicadas pelas autoridades.

Contato

Em caso de dúvidas, por favor escreva para sescsp.org.br/faleconosco ou para coronavirus@sp.senac.br