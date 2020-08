Unidades do Poupatempo reabrem na próxima semana, com mutirão para RG

A partir da próxima quarta-feira (19) haverá a retomada dos atendimentos nos postos físicos do Poupatempo, nas cidades que estão na fase amarela do Plano São Paulo de Retomada das atividades,c omo é o caso da capital paulista.

Quem precisa de alguns dos serviços oferecidos, entretanto, só poderá agendar a partir da terça-feira (18). Antes disso,na segunda e terça, dias 17 e 18, já haverá um mutirão para os casos urgentes de emissão de novo RG – em geral, essa solicitação tem sido feita por quem precisa de nova Carteira Nacional de Habilitação, já que o Detran vinha fazendo exigência de que o RG seja recente.

O Governo do Estado avisa que esta etapa de reabertura priorizará apenas o que houver exigência presencial, como primeira emissão de CNH e expedição de RG. A partir desta data já começarão a operar na nova modalidade as unidades do Poupatempo da Sé, Itaquera, São Bernardo do Campo, Mauá, Mogi das Cruzes, Santos, Guarujá e Bauru. O cronograma de retomada dos atendimentos presenciais será semanal, até 28 de outubro.

A reabertura das unidades segue as diretrizes da aderência ao Plano São Paulo, com a flexibilização permitida apenas para cidades que estiverem nas fases amarela e laranja, e com fluxo de pessoas equivalente a 30% da capacidade de cada unidade.

Do total de 340 postos, 252 retornam ainda na modalidade Ciretrans e oito unidades como Poupatempo. As Ciretrans que ainda permanecem exclusivas para atendimentos relativos a assuntos de trânsito serão transformadas semanalmente, até a transição plena da remodelação, prevista para estar concluída até 2022.

Mutirão

Quem precisa solicitar o RG com urgência poderá contar com o mutirão de atendimento nos postos do Poupatempo da Sé e de Itaquera, localizados no centro de São Paulo. O agendamento estará disponível a partir de sábado (15) e poderá ser feito pelo Portal ou aplicativo (Poupatempo Digital).

Esse mutirão é exclusivo para solicitações de Carteira de identidade e acontece na próxima segunda e terça-feira (17 e 18), antes mesmo da reabertura oficial das unidades, que começa, de forma gradual no Estado, a partir de quarta-feira (19).

Na data do atendimento é necessário que o cidadão compareça às unidades com a Certidão de Nascimento ou Casamento original e cópia simples, ou mesmo com o RG anterior, caso tenha sido emitido no Estado de São Paulo. Menores de 16 anos devem estar acompanhados por um dos pais ou responsável legal, portando um documento de identificação com foto. Caso não seja possível, basta o responsável assinar uma autorização, que pode ser acessada clicando aqui , para ser apresentada no ato do atendimento, junto com um documento de identificação do responsável, com a mesma assinatura.

A reabertura gradual, que começa a partir do dia 19 de agosto, em oito unidades do Estado, segue as diretrizes do Plano São Paulo, com a flexibilização permitida apenas para cidades que estiverem nas fases amarela e laranja, e com fluxo de pessoas equivalente a 30% da capacidade de cada unidade.

Na retomada das atividades presenciais serão priorizados apenas o que houver exigência presencial, como primeira emissão de CNH e expedição de RG, por exemplo. Atualmente, 70% dos serviços oferecidos pelo Detran.SP e 50% dos prestados pelo Poupatempo já estão disponíveis online. Mais de 200 serviços estão sendo digitalizados pelo Poupatempo.

Além disso, o Governo anunciou que o programa Poupatempo será ampliado nos próximos anos. Passará das atuais 75 para 340 unidades e o número de serviços oferecidos também cresce, com incorporação de todos os serviços os serviços prestados pelo Detran.SP. Assim, as unidades do Detran.SP serão transformadas em postos presenciais.

No total, serão oferecidos 133 diferentes tipos de serviço e, até 2022, serão disponibilizados 242 serviços digitais nas 340 unidades. A transição para as 252 novas unidades será gradual e concluída também até 2022.