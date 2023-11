Unidade Básica de Saúde na Vila Guarani já está funcionando

A promessa de construir uma Unidade Básica de Saúde em um terreno na Vila Guarani vem desde 2013. Mas, o projeto chegou a ser anunciado e engavetado algumas vezes, até que, finalmente, as obras se iniciaram em 2021 que o edital foi publicado e no ano passado começaram as obras para construí-la. E essa semana, finalmente, a unidade – que leva o nome de Arnaldo Faria de Sá – foi inaugurada. O ex-deputado e vereador, que faleceu em 2022, foi um dos principais defensores da construção da UBS.

A inauguração aconteceu na quinta, 16 de novembro, e contou com a presença do prefeito Ricardo Nunes e do secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

De acordo com a Prefeitura, a nova unidade tem capacidade para realizar cerca de 7 mil atendimentos mensais, no modelo misto, com uma equipe de Estratégia Saúde da Família (ESF).

“Esse é um equipamento que tem tudo da mais alta qualidade, desde a boa construção que foi feita, a um espaço adequado, já que antes a UBS funcionava em uma casinha menor, alugada, e aqui vai conseguir atender muito melhor, com melhor qualidade e em um ambiente completamente renovado”, disse o prefeito Ricardo Nunes.

A estrutura conta com oito consultórios, sala de acolhimento, sala de regulação, sala “Nossos Idosos”, sala de medicação, farmácia, sala de odontologia, sala de raio-X odontológico, entre outros. Para mudança de endereço, foram investidos R$ 9.596.839,26. Sob gestão da Organização Social de Saúde (OSS) Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), a UBS passou do antigo endereço na rua dos Comerciários, 236, para a avenida Diederichsen, 1.338.

A Prefeitura informou ainda que a unidade conta com um médico generalista, três clínicos gerais, um ginecologista, dois pediatras, um psicólogo, técnicos de farmácia, técnico de saúde bucal, entre outros. Além disso, possui uma equipe do Programa Acompanhante de Idosos (PAI), polo de curativo e três equipes de saúde bucal.

“Nesta UBS teremos o Polo de Curativos, uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, que não existe no Brasil, um atendimento especializado para fechar as feridas dos pacientes, que muitas vezes estavam abertas há mais de 30 anos, com especialistas contratados e materiais de curativos ”, explicou a secretária executiva de Atenção Básica, Especialidades e

Vigilância em Saúde, Sandra Sabino.

Serviço

Unidade Básica de Saúde (UBS) Guarani Vargas – Arnaldo Faria de Sá: Av. Diederichsen, 1.338 – Vila Guarani

Saúde na região

O território da Supervisão Técnica de Saúde (STS) Jabaquara/Vila Mariana conta com 15 UBSs (12 no modelo ESF e três no tradicional), três Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAa)/UBSs Integradas, uma Unidade de Vigilância em Saúde (Uvis), cinco Centros de Atendimento Psicossocial (Caps), sendo um Adulto, dois Álcool e Drogas e dois

Infantojuvenis, três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), os Hospitais Municipais Vila Santa Catarina e Dr. Arthur Ribeiro Saboya, além de um Centro de Referência em Dor Crônica, um Ambulatório de Especialidades, um Centro de Referência em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (CRPics), dois Centros de Convivência e Cooperatica (Ceccos), um Serviço de Atenção Especializada (SAE) em IST/Aids e dois Centro de Especialidades Odontológicas (CEOs).

