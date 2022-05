Umapaz tem curso sobre mudanças climáticas

A Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz (UMAPAZ) em parceria com a Assessoria Técnica em Mudanças Climáticas de SVMA, do Programa Defesa Civil na Escola da Coordenação Municipal de Defesa Civil e da Assessoria Técnica de Obras e Serviços, da SMSUB, promovem o curso Percepção de Riscos e Adaptação às Mudanças do Clima, para educadores, servidores e lideranças locais. Serão três aulas aos sábados em maio (7, 14 e 21), com quatro horas de duração (8h às 12h). Os encontros serão no CEU Feitiço da Vila, no bairro Chácara Santa Maria, zona sul, mas os alunos também participarão de visitas técnicas em campo.

O curso terá enfoque na análise e reflexão sobre o território onde existem condições de maior vulnerabilidade, decorrente do tipo de ocupação, com moradias precárias construídas em locais propícios a acidentes geológicos e ambientais, como solapamento de margem de córrego e enchentes. A ideia é que a interação entre os participantes desencadeie propostas de medidas simples e que tragam melhorias na qualidade de vida e socioambiental dos moradores do entorno.

Além de influenciar diretamente na vida da comunidade, as aulas também instigam a melhora na integração entre instituições locais e demais membros de comunidades em áreas de risco, para que, em conjunto, conheçam o território e, através desse conhecimento, possam agir de forma proativa diante de ameaças, minimizando riscos de acidentes e desastres, os quais são potencializados pela mudança do clima.

A formação, coordenada por Débora Pontalti, do Programa Carta da Terra em Ação e do Janela Podcast da UMAPAZ, será ministrada por técnicos de secretarias e programas da Prefeitura, como o Programa Ambientes Verdes e Saudáveis, da Secretaria Municipal de Saúde, geólogos do Programa Defesa Civil na Escola da Coordenação Municipal de Defesa Civil, da SMSUB, e assessoras técnicas do Núcleo de Mudanças Climáticas da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente.

As vagas foram destinadas a moradores, educadores e lideranças da região de Campo Limpo/Capão Redondo, que solicitaram esse tipo de ação educativa e preventiva por terem grande interesse em ampliar o conhecimento sobre o território e refletir sobre formas sustentáveis de uso e ocupação do solo e de prevenção de acidentes.

As vagas foram preenchidas assim que foram abertas e os participantes que cumprirem 100% da carga horária das aulas receberão um certificado. Dado o interesse despertado, está sendo estudada sua extensão para outras regiões da Cidade.

Confira a programação prevista para os três dias de curso:

Dia 07/05 – Percepção de Risco

Quais são os principais conceitos que devem ser entendidos quando o assunto se refere aos riscos geológicos? O que é possível aprender observando a maneira com que o ser humano se relaciona com o meio ambiente e o uso do solo? Como conviver com o risco, trabalhando a prevenção, a mitigação e os cuidados antes, durante e depois de desastres?

Dia 14/05 – Visita Técnica ao Parque Linear Feitiço da Vila – Córrego Moenda Velha

Apresentação das ações humanas que geram problemas de saúde para as próprias pessoas. Saída a campo para observar os conceitos abordados no encontro anterior e, com olhar atento, observar o Córrego Moenda Velha e o Parque Linear, para perceber os processos geológico e ambientais presentes neste corpo d’água, bem como os riscos associados à ocupação nas margens de corpos d´água, com o aumento de chuvas extremas.

Dia 21/05 – Mudanças do Clima e Adaptação

É preciso conhecer e perceber os riscos para poder agir preventivamente. Neste encontro serão abordados conceitos introdutórios e essenciais para entender a crise climática e dialogar sobre as principais vulnerabilidades e situações de risco existentes e como afetam os moradores da cidade. Por fim, apresentar quais são as medidas de mitigação e de adaptação existentes e possíveis e como os Planos Nacionais e Municipais tratam essa questão.