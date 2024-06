UBS Vila Mariana em novo endereço

A Unidade Básica de Saúde da Vila Mariana está de endereço novo. Com as novas instalações, em um prédio próprio, a população terá a oferta de atendimento de saúde bucal, psicologia, fisioterapia e nutrição.

A inauguração aconteceu na segunda-feira (27) na Rua Diogo de Faria, próximo à Unidade de Pronto Atendimento que já atende no bairro. A UBS, que antes funcionava em um imóvel pequeno e alugado na Rua Pedro de Toledo, foi construída em um terreno de 1.305 m2 que pertence ao município e tem capacidade de realizar 4.544 atendimentos por mês.

“Esta é a 29ª UBS que requalificamos nesta gestão e aplicamos nela R$ 6,097 milhões. Antes, esta unidade funcionava em um prédio alugado, com 35 colaboradores. Agora está em prédio próprio. Conta com 67 colaboradores, entre sete médicos, dois farmacêuticos, 12 auxiliares de enfermagem, 12 auxiliares administrativos e nove cirurgiões dentistas, além de outros profissionais, que vão trabalhar das 7h às 19h para atender a população”, afirmou o prefeito Ricardo Nunes, que participou do evento.

A UBS tem o modelo de atenção integral no atendimento de consulta programática e de demanda espontânea em clínica médica, generalista, pediatria e ginecologia.

“Esta unidade substitui a AMA/UBS Vila Mariana e proporciona muito mais qualidade de atendimento porque tem consultórios maiores, capacidade de realização de um número maior de atendimentos, tratamento pediátrico e para o idoso, além de equipe multiprofissional para atender a população”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

Estrutura

A unidade integra os demais 39 equipamentos de saúde no território e conta com uma estrutura física composta por oito consultórios, três equipes para atendimentos odontológicos, duas salas de espera e salas para medicação/emergência, coleta de exames, curativos, vacinas e observação; além da farmácia, recepção, cozinha, sala “Nossos Idosos”, banheiros PCD, entre outros.

Foram investidos R$ 6 milhões para a implantação do equipamento e o custeio mensal é de R$ 792,8 mil. A unidade conta com um quadro de 67 profissionais, entre eles quatro médicos clínicos, um pediatra, um ginecologista, um médico generalista, seis enfermeiros, 12 auxiliares de enfermagem, dois farmacêuticos, três técnicos de farmácia, nove cirurgiões dentistas, seis auxiliares de saúde bucal, um assistente social, um enfermeiro II (equipe Idoso), um técnico de enfermagem (equipe Idoso), um psicólogo, um nutricionista e um fisioterapeuta.

Os usuários da unidade podem participar dos grupos e atividades desenvolvidas, como visita domiciliar, Programa de Automonitoramento Glicêmico (Pamg), Mãe Paulistana, Planejamento Familiar, auriculoterapia, Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), Programa Saúde na Escola (PSE), Tai Chi Pai Lin e grupos de gestantes, RN, alimentação saudável, idosos (Recrear), LGBTIA+, tabagismo, entre outros.

Localizada agora na rua Dr. Diogo de Faria, 678, na Vila Clementino, a unidade é gerenciada pela Organização Social de Saúde (OSS) SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19 horas. A UBS pertence à Supervisão Técnica de Saúde (STS) Vila Mariana/Jabaquara.

Homenagem

A nova unidade leva o nome do deputado Diogo Nomura, que tem fortes vínculos com o bairro, para onde se mudou ao chegar a São Paulo, vindo de Marília, na década de 1960 e abriu um consultório de odontologia.

Devido à sua popularidade, foi convidado a candidatar-se a vereador, elegendo-se pela primeira vez em 1950, depois foi eleito duas vezes deputado estadual e cinco vezes deputado federal.

O deputado Diogo Nomura faleceu em São Paulo, no dia 19 de maio de 2005.