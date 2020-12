Turistas podem conferir atrações natalinas pelas ruas

A pandemia pode ter mudado muita coisa e deve deixar famílias mais isoladas nesse fim de ano. Mas, para muitos, o desejo de sentir o clima de Natal está, na verdade, ainda mais intenso.

Embora não haja mais árvore de Natal e apresentações de fonte luminosa no Lago do Ibirapuera, que costumavam provocar aglomerações de turistas na região da Vila Mariana, existem ainda várias atrações para quem curte essa época.

A árvore de Natal, como já anunciado na semana passada, agora está à beira da Ponte Estaiada, ainda na zona sul paulistana, e pode ser admirada em passeios de carro por ali.

Os ônibus iluminados estão circulando por toda capital, com passagem a preços comuns, mas não estão sendo promovidas as caravanas turísticas que se espalhavam pela cidade em anos anteriores.

Na Vila Mariana, outra tradicional atração já está à disposição dos turistas. Foi inaugurado no sábado passado o presépio mecanizado que representa a Sagrada Família no Colégio Marista Arquidiocesano, ao lado da estação Santa Cruz do Metrô.

Além do presépio, o Colégio Marista Arquidiocesano enfeita a sua fachada neoclássica com cascatas iluminadas, estrela e adornos. A novidade deste ano será um túnel de luzes no térreo, que representa a esperança pelo ano novo que se inicia.

Vários materiais recicláveis foram utilizados na decoração. “Reciclamos vários materiais, como as guirlandas, arcos, estrelas e preparamos de novos laços iluminados com 90000 lâmpadas de led”, afirma o gerente do Colégio Marista Arquidiocesano, Marcus Vinicius de Souza.

Este ano, a decoração de Natal contempla mais de 150000 lâmpadas de led, que são renovadas ano após ano.

“Já são mais de 30 anos fazendo parte do roteiro do Natal paulistano”, finaliza.

A visitação gratuita e seguindo protocolos de segurança vai até 3 de janeiro, das 1930 às 21h30, e nos dias 24 e 31 haverá apenas iluminação de fachada, sem visitação.

Outra opção é visitar a Avenida Paulista que, depois de vários anos, volta a ganhar decoração natalina. Ali, desde quinta, 10, uma árvore natalina com 10 metros de altura, Papais Noéis em tamanho natural pintadas por artistas convidados, e uma iluminação especial nas árvores junto às grades do parque Trianon fazem parte do “Natal Bauducco na Paulista”,organizado pela Associação Paulista Viva (APV), com patrocínio da Bauducco e apoio da Prefeitura e que fica até 06/01/21.

A grande árvore de Natal com 10 metros de altura, iluminada, será instalada na Praça dos Ciclistas, na esquina da Av. Paulista com a Rua da Consolação. Ela possui estrutura metálica em aço carbono mecânico e solda MIG e receberá laços em tecido aveludado vermelho, 1.000 bolas douradas e vermelhas e iluminação com pontos de LED.

Além disso, a APV convidou dez artistas plásticos para pintar 10 Papais Noéis – representados em diferentes situações (de pé, deitado, sentado), espalhados pela avenida.

A curadoria é do designer gráfico e ilustrador Elifas Andreato.

À frente de cada Papai Noel será instalado um totem de identificação da obra e, por meio de QR Code, o público terá acesso a vídeos gravados por cada autor, mostrando o “making off” de seu trabalho, com depoimento da motivação e o porquê de ter pintado o Papai Noel / Figura daquela forma (como escolha de cores, de texturas) e o link do site da Bauducco.