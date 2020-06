Turismo online: visite o novo Parque Oriental sem sair de casa

Uma forma de conhecer novos lugares sem sair de casa é usufruir de conteúdo on-line oferecido pelas diversas plataformas. A Secretaria Municipal de Turismo, iniciou uma série de lives turísticas que vão proporcionar passeios virtuais às quintas-feiras, às 15h, por diversos prédios históricos e pontos turísticos da cidade de São Paulo.

Por meio de uma parceria entre as Secretarias Municipal e Estadual de Turismo, as primeiras transmissões já aconteceram e contemplaram dois dos prédios mais procurados entre as opções da região central: o Edifício Martinelli, considerado por muitos arquitetos e historiadores o primeiro arranha-céu da cidade e do Edifício Matarazzo, sede da Prefeitura de São Paulo.

Nesta quinta-feira (25/06), é a vez do novo Parque Oriental, que fica em Ribeirão Pires, ele será aberto virtualmente por enquanto e você poderá saber tudo sobre ele. Para o dia 2 de julho, está programada a visitação ao Beco do Batman, um dos mais tradicionais espaços dedicados à arte urbana, que será acompanhada pelos curadores Marcelo Pimentel e Marina Bortoluzzi, da plataforma Instagrafite.

As lives turísticas são realizadas por guias especializados, que trazem dados e fatos históricos, além de curiosidades sobre cada local visitado. A ideia principal é promover os pontos turísticos da cidade de São Paulo, que se encontram fechados durante a quarentena para conter a disseminação do coronavírus, assim como valorizar cartões-postais que são parada obrigatória para turistas que venham a São Paulo.

Além dos roteiros de visitação virtual que já existiam antes da pandemia, a Secretaria Municipal de Turismo prepara, ainda, um roteiro inédito pelo Autódromo de Interlagos, cujo ponto alto será o mural em homenagem ao piloto Ayrton Senna, recém-entregue à cidade e assinado por Eduardo Kobra.

O acesso é gratuito e ocorrerá pelo perfil abaixo

Instagram: @saopauloturismo