Tradicional sorveteria tem de picolés a bolos de sorvete

Seja para o dia a dia, para uma comemoração em família e até para um evento corporativo, a DAMP Sorvetes possui produtos ideais para todas as ocasiões. Com 48 opções de sabores se revezando diariamente em seus freezers, podendo ser tomados puro, no milk shake e até no café, a tradicional sorveteria com mais de 50 anos faz com que cada experiência seja única.

Fundada em 1970 no bairro do Ipiranga, a DAMP hoje pode ser encontrada também em Perdizes e Alphaville, além de outros pontos de venda da cidade. A marca tem uma impressionante variedade de mais de 100 sabores, que vão desde os clássicos (morango, coco, limão, chocolate e creme) até combinações inusitadas como gorgonzola com nozes, queijo brie com damasco, água de rosas e manjericão com amora.

Com um nome criado a partir das iniciais dos nomes dos fundadores, a DAMP oferece o verdadeiro sorvete “artigianale”, que prima pela qualidade e cremosidade capazes de promover não só bons momentos, mas também excelentes memórias afeitvas, partindo da premissa que não há nada mais gostoso do que sentar-se junto à família e amigos para degustar um delicioso sorvete.

Ideais para o dia a dia, comemorações e eventos especiais, os sorvetes DAMP são sempre uma festa. Além dos tradicionais de massa, a marca ainda comercializa picolés, bolos de sorvete, cassatas, tartufos e sobremesas geladas individuais, além de cafés gelados e quentes com sorvetes (estes apenas nos estabelecimentos).

As lojas da DAMP Sorvetes são: R. Lino Coutinho, 983 – Ipiranga, São Paulo – SP, 04207-001, das 10h às 20h; na Calçada Régulo, 27 – Centro de Apoio II (Alphaville), Santana de Parnaíba – SP, 05576-100, das 11h às 20h; e Perdizes na R. Wanderley, 1159 – Perdizes, São Paulo – SP, 05011-001, das 11h30 às 20h.

Para mais informações, acesse https://www.dampsorvetes.com.br/ e siga as páginas https://www.instagram.com/dampsorvetes/ e https://www.facebook.com/dampsorvetes/

