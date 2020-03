Todos os parques da cidade estão fechados

Tanto parques gerenciados pelo Governo do Estado quanto pela Prefeitura estão fechados a partir desse sábado, 21, para evitar aglomerações e a consequente propagação do coronavírus.

Serão fechados o Zoológico e o ZooSafari, localizados na capital, além das 102 unidades de conservação e todos os parques estaduais (confira lista abaixo). A medida também vale para equipamentos esportivos administrados pelo Estado.

*Zoológico

*ZooSafari

*Equipamentos esportivos estaduais: Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães (Ibirapuera), Vila Olímpica Mário Covas, Centro Recreativo e Esportivo de Campinas (Cerecamp) e Complexo Desportivo Baby Barioni.

*Parques estaduais: Água Branca, Alberto Lofgren, Belém, Biacica, Candido Portinari, Chácara da Baronesa, Engenheiro Goulart, Gabriel Chucre, Guarapiranga, Horto Florestal, Jacuí, Jequitibá, da Juventude, Ecológico do Tietê, Helena, Várzea do Embu-Guaçu, Villa-Lobos, Pomar Urbano e Jardim Botânico.

A Prefeitura da capital também determinou o fechamento dos parques municipais sob a gestão da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, bem como do Parque das Bicicletas e do Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador – CERET.

Assim, os parques do Ibirapuera, Aclimação, Lina e Paulo Raia, Trianon, Chuvisco e todos os demais estão fechados. “Percebemos um aumento na frequencia dos parques nos últimos quatro dias e, para evitar aglomerações, decidimos pelo fechamento dos parques”, disse ontem, em coletiva, o prefeito Bruno Covas.

A medida assinada pelo prefeito Bruno Covas foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (20/03) e será cumprida a partir de sábado (21/03).