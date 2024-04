Todas as crianças de 10 a 14 anos devem se vacinar contra dengue

Quinta-feira (11) a vacinação contra a dengue a todas as crianças de 10 a 14 anos que residem ou estudam na capital, inclusive as da rede privada. As vacinas serão aplicadas nas 471 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e, aos sábados, nas AMAs/UBSs integradas, no mesmo horário.

As doses estão sendo distribuídas nas unidades de saúde nesta quarta-feira (10). O secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco, lembrou o esforço da gestão municipal para conseguir mais vacinas para a cidade. “Enviamos quatro ofícios ao Ministério da Saúde solicitando doses para São Paulo por entender a importância da vacinação na proteção da população e para ajudar a conter o avanço da doença”, disse.

Com a chegada dessas novas doses, o secretário convoca a população a fazer sua parte: “Agora contamos com os pais e responsáveis para que levem seus filhos às UBSs para receber a primeira dose da vacina.”

Para ser vacinada, a criança precisa estar acompanhada de um responsável, portando documento de identidade, cartão de vacina e comprovante de residência ou escolar. Também é importante ressaltar que a criança não pode ter sido diagnosticada com dengue nos últimos seis meses.

A capital recebeu um total de 177.679 doses do imunizante do Programa Nacional de Imunização (PNI).

Conscientização

Em parceria com a Secretaria Municipal da Educação, a SMS vai orientar os pais e responsáveis para que levem as crianças para as devidas UBSs de referência de sua região para a vacinação.

Até o momento, a Prefeitura já aplicou 2.084 doses da vacina em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) nos distritos de Itaquera (Zona Leste) e Vila Jaguara (Zona Oeste).