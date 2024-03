Thammy Miranda e Gretchen se filiam ao PSD

Cantora Gretchen, mãe do parlamentar da capital, também entrou para o partido, em ato na noite de terça-feira (12/3)

Agora é oficial! O vereador Thammy Miranda está filiado ao PSD. A mudança de partido foi efetivada em ato na noite de terça-feira (12), na sede do Partido em São Paulo, pelo presidente nacional do PSD e ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab.

O ato contou com a presença da cantora Gretchen, mãe do parlamentar, que também passou a integrar o PSD, além da esposa Andressa Miranda e da tia Sula Miranda.

“A mudança de partido vai agregar e muito ao meu trabalho. É um partido que me dá apoio em tudo que eu penso, é um partido que se conecta com as coisas que eu penso, que tem um olhar para as mulheres e para todas as pessoas que se sentem invisíveis, então eu penso que agora meu mandato ganha força com essa nova união”, declarou o vereador.

Além do presidente Kassab, que conduziu as filiações, sempre elogiando a atuação do vereador e o peso que ele traz para o partido, também participaram do evento de filiação Thammy Miranda a vereadora Edir Salles (PSD), de São Paulo; o ex-secretário municipal de Habitação, João Farias; Ricardo Patah, presidente nacional da União Geral dos Trabalhadores (UGT) e coordenador nacional do PSD Movimentos; e Chris Maluf, chefe de gabinete do vereador Thammy Miranda, responsável pela coordenação e organização geral da atividade.

A esposa de Thammy, Andressa Miranda, e a tia Sula Miranda também prestigiaram o evento, que ainda contou com dezenas de lideranças de bairros e comunidades, representantes de entidades, associações e projetos sociais apoiados pelo mandato e a comunidade religiosa da qual o vereador faz parte.

“Eu entendi que através da política eu posso mudar realmente a vida das pessoas e é isso que faz sentido para mim. Mas o meu trabalho é de fora para dentro. Eu não fico pensando políticas públicas de dentro do gabinete. Eu vou aos locais, eu ouço as pessoas, eu entendo as demandas para depois elaborar a política pública e torná-la eficaz”, reforçou Thammy, que ainda não fala em reeleição.

Já a cantora Gretchen, ao assinar sua filiação, se mostrou orgulhosa do trabalho do filho Thammy Miranda e de sua sensibilidade em entender as necessidades da população. “Eu vejo o Thammy se emocionando com as pessoas, eu vejo o quanto tudo isso mexe com o coração dele. A gente tem que cuidar do próximo, das pessoas, e ele está cuidando muito bem da nossa gente”, disse Gretchen, reforçando a importância da pauta das mulheres, principal bandeira de luta de Thammy na Câmara de São Paulo.

“Eu sou uma mulher independente, que rompeu muitas barreiras, que enfrentou muitos preconceitos e que criou os filhos sozinha. Eu sei o quanto é preciso lutar pelas mulheres”, completou a artista.