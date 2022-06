Teve contato com Covid? Prefeitura está testando

Desde a semana passada, a Prefeitura passou a testar os contatantes, mesmo assintomáticos, de pacientes que forem diagnosticados com Covid-19. Os testes poderão ser feitos no sétimo dia após o último contato com o doente, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.

A medida permitirá que os contatos próximos das pessoas diagnosticadas com a doença possam retomar suas atividades, pessoais e profissionais, com mais segurança, sem a necessidade de aguardar 14 dias.

“Neste momento, temos testes suficientes para ampliar o público elegível para a testagem na capital. Isso permitirá maior segurança nos ambientes de trabalho, além de um melhor monitoramento do cenário epidemiológico da doença no município”, diz o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

Com a testagem, a quarentena poderá ser suspensa após o sétimo dia, desde que o contato seja testado e o resultado do Teste Rápido Antígeno (TRA), realizado no sétimo dia de quarentena, seja não reagente.

A pessoa poderá retornar às suas atividades no oitavo dia, caso o resultado seja negativo, e o monitoramento dos sinais e sintomas deve ser continuado por mais sete dias, com manutenção de medidas gerais de prevenção e controle reforçadas.

Vacinação

Na sexta e no sábado (16, 17 e 18), as campanhas de vacinação contra Covid-19, gripe e multivacinação, para todos os públicos elegíveis, ocorrerão nas AMASs/UBSs Integradas, das 7h às 19h.

No domingo (19), a vacinação estará disponível nos parques Buenos Aires, Severo Gomes, do Carmo, Ceret e da Juventude. Os postos da avenida Paulista não vacinarão neste domingo, devido à realização da Parada do Orgulho LGBT.

Todas as unidades realizarão a aplicação da primeira dose (D1), segunda dose (D2), primeira dose adicional (DA1) e segunda dose adicional (DA2) contra a Covid-19. Também estarão disponíveis vacinas contra a gripe, para o público elegível, além de imunizantes da campanha de multivacinação para as crianças a partir de seis meses de idade.

Na multivacinação voltada ao público infantil, são disponibilizados imunizantes como: tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), BCG, pentavalente, vacina inativada poliomielite (VIP), vacina oral poliomielite (VOP), pneumo 10, rotavírus, meningo C, meningo ACWY, varicela, hepatites A e B, febre amarela, DTP (difteria, tétano e coqueluche), dupla adulto, HPV e pneumo 23.

Mais informações e a lista completa dos postos podem ser encontradas na página do Vacina Sampa, disponível em:

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/index.php?p=307599.

É válido destacar que, para crianças entre 5 e 11 anos de idade, as vacinas de sarampo e Covid-19 não devem ser aplicadas simultaneamente. Deve ser priorizada a imunização contra a Covid-19. Depois de 15 dias pode ser aplicada a vacina contra o sarampo. Para a população em geral, acima de 12 anos e trabalhadores de saúde, pode ser feita a imunização simultânea entre as vacinas de sarampo, gripe e Covid-19.

Os grupos prioritários para a vacina contra a gripe estão disponíveis no seguinte link: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/index.php?p=310726.