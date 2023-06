Teste do pezinho tem história na zona sul

Não tem nem meio século que o Teste do Pezinho revolucionou a medicina no país. E foi na APAE-SP, atual Instituto Jô Clemente – que esse exame foi introduzido, em 1976.

A instituição com sede na Vila Clementino não só foi pioneira na realização de exame como ainda seu laboratório continua sendo o maior serviço de referência em número de exames realizados no Brasil. São mais de 17,8 milhões de crianças triadas até hoje.

Obrigatório, o exame identifica doenças, incluindo graves e raras, que podem ser tratadas e até evitáveis, além de reduzir custos com tratamentos, internações, sequelas e acompanhamentos de pacientes nos sistemas de saúde público e privado.

Atualmente, o Instituto é responsável pela triagem de 67% dos bebês nascidos vivos no estado de São Paulo.

Na capital paulista, 100% dos exames são feitos no IJC. Somente em 2022, foram triados 340.882 bebês, totalizando 2.732.191 exames.

A triagem tem capacidade de apontar doenças e condições metabólicas, genéticas, enzimáticas e endocrinológicas congênitas no bebê. Muitas dessas doenças, se não diagnosticadas e tratadas de forma precoce, podem ocasionar problemas de saúde e, em casos mais graves, levar até mesmo ao óbito.

O Teste do Pezinho deve ser realizado em todos os recém-nascidos. O período ideal para a coleta deve ser entre o terceiro e o quinto dia de vida. O exame nunca deve ser feito antes das 48 horas de vida, pois os resultados podem não ser confiáveis. Em outubro de 2020, a triagem neonatal passou a investigar de 6 doenças a 50 doenças na rede pública.

Caso o resultado demonstre a existência de alguma das doenças detectáveis, a família é contatada pelo Serviço de Referência em Triagem Neonatal para a realização de novos exames. Segundo dados do Ministério da Saúde, a maior parte dos diagnósticos foi para hipotireoidismo congênito e doença falciforme.

Amparo Maternal

Hospitais públicos e particulares têm que realizar o exame obrigatoriamente.

Na região, um grande exemplo da importância do Teste do Pezinho é a maternidade Amparo Maternal, gerenciada pela SPDM, onde são realiza doscerca de 430 testes mensais.

As famílias são orientadassobre a importância do exame e a equipe recebe treinamento para que a coleta seja feita de maneira adequada.

Dia Mundial e Junho Lilás

Em 6 de junho, foi celebrado o Dia Municipal e Nacional do Teste do Pezinho, como parte da conscientização promovida pelo Junho Lilás. Na rede pública municipal, o exame foi ampliado em dezembro de 2020 para a detecção de 50 doenças em recém-nascidos.

A ampliação vem acontecendo de forma gradativa, além de acesso a exames confirmatórios e agendamento de consulta com especialistas, a fim de assegurar a linha de cuidado para cada doença. Neste ano, até abril, 34.487 crianças fizeram o teste na rede municipal. Durante todo o ano de 2022 e 2021, foram triadas 104.550 e 123.356 crianças, respectivamente.

Em todos os recém-nascidos na rede municipal de saúde é realizado um exame que detecta 27 doenças. Nos bebês sintomáticos ou internados em unidade de terapia intensiva (UTI) neonatal é feito o teste ampliado para 50 doenças.

A gestão municipal mantém um contrato com o Instituto Jô Clemente (IJC), que oferece serviços de laboratório e triagem neonatal para as crianças que nascem nas maternidades da rede municipal na cidade de São Paulo, e é responsável também pela capacitação e sensibilização contínua de todos os profissionais de saúde, monitoramento da qualidade e quantidade das amostras coletadas nos equipamentos, realização dos exames coletados, confirmação diagnóstica e pela busca ativa de responsáveis por crianças para as quais há necessidade de novos exames.

“O diagnóstico precoce e o tratamento oportuno às crianças são fundamentais e estão garantidos por meio do teste do pezinho ampliado, promovendo a saúde da criança e da família por extensão”, afirma o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

Veja a relação de doenças triadas no teste do pezinho ampliado oferecido pela SMS:

Seis doenças do Programa Nacional de Triagem Neonatal:

• Fenilcetonúria;

• Hipotireoidismo congênito;

• Anemia falciforme e outras hemoglobinopatias;

• Fibrose cística;

• Deficiência de biotinidase;

• Hiperplasia adrenal congênita.