Terraço Martinelli terá café, restaurante e eventos culturais

Com a concessão do terraço do Edifício Martinelli, São Paulo vai ganhar um novo mirante para visitação, espaços de exposição sobre a história do edifício e da cidade e centro de informações turísticas, além de loja, restaurante e café.

O objetivo da Prefeitura de São Paulo, por meio da SP Urbanismo, é retomar o protagonismo do Martinelli no cenário turístico e urbanístico da capital e proporcionar ao público uma experiência de visitação completa, contribuindo, assim, para a requalificação do centro.

Os espaços objeto da concessão estão situados na loja 11, no piso térreo, e nos andares 25º, 26º, 27º e 28º do edifício, totalizando uma área de 2.570 m². A empresa concessionária deverá restaurar os espaços, implantar melhorias de acessibilidade, segurança e zeladoria e implementar serviço de visitação pública.

As obras deverão respeitar os parâmetros urbanísticos, edilícios e de tombamentos vigentes, garantindo acessibilidade universal. Nos casos das fachadas e pisos externos, as intervenções somente poderão ser realizadas após a aprovação do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (CONPRESP).

A concessão está estruturada em três eixos: Turismo/Lazer e Entretenimento; Cultura/Memória e Alimentação/Compras. O Programa de Intervenções, a ser apresentado pela concessionária até 60 dias após a assinatura do contrato, deverá considerar o que está estabelecido no Edital de Concessão e Termo de Referência para cada um desses eixos, entre eles turismo, lazer, entretenimento, cultura, memória e gastronomia.

Alimentação e turismo

O edital municipal prevê ao menos, uma loja no térreo para compra de souvenirs, livros e fotos; ao menos, um café ou lanchonete no terraço para refeições rápidas; e ao menos, um restaurante no terraço para almoço/jantar completo;

O edital ainda ressalta que as instalações devem considerar para sua política de preços a diversidade de público, especialmente, as necessidades do público escolar e de menor poder de compra.

No eixo de turismo, visitação e entretenimento, o edital prevê que o concessionário deverá garantir visitação pública gratuita ao terraço, ao menos, um dia por semana e ao menos, uma semana ininterrupta por ano e durante a Jornada do Patrimônio Histórico.

O serviço de visitação em geral deverá funcionar de terça a domingo (inclusive em feriados), em um mesmo horário de, no mínimo, 10 horas por dia, ao menos, até as 19 horas.

As visitas deverão ser acompanhadas de monitores/guias, contar com equipamentos de apoio a pessoas com necessidades especiais e oferecer acesso a sanitários e bebedouros. Os visitantes poderão conhecer o terraço por completo, incluindo os espaços cobertos existentes, como o palacete do Comendador Martinelli.

Eventos poderão ser realizados no terraço, mas licenciados pelos órgãos competentes e não prejudicar as atividades nos demais espaços.

Em cultura e memória, deve haver exposição do acervo permanente relacionado à história do edifício; apresentações artísticas (musicais, saraus, teatrais).